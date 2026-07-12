Gau sargoria, 25 ºC-tik gorako tenperaturekin
Atzoko beroak ez du etenik izan gauean, eta barnealdean bereziki, gaua sargoria izan da, eta goiza oso bero hasi da leku askotan.
Hala, gauerdian 20 ºC-tik gora tenperaturak zeuden hiriburuetan, eta Gasteizen 25 ºCtik gora zegoen termometroa, eta ia 27 ºC-tan Jaizkibelen.
Tenperatura are gehiago igo da orduek aurrera egin ahala, eta 6:00etan 31 ºC-tik gora zeuden Zarautzen, 28 ºC Urkulun eta 29,8 ºC Igorren, besteak beste, hego-haizearen eraginez.
Tenperatura oso altua izango da gaur goizean, eta hainbat lekutan 35 ºC-ak gaindituko dira. Eguerditik aurrera mendebal/ipar-mendebaldeko haize indartsua sartuko da kostaldean, eta horrek nabarmen jaitsaraziko du tenperatura. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ipar-haize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Zeruan erdi mailako hodeien eta goi-hodeien tarteak izango dira, eta goizean baliteke han-hemenka zaparrada bakanen bat egitea. Arratsaldetik aurrera ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake, batez ere mendebaldean; ekaitzekin baterra txingorra egin dezake eta haize-bolada oso gogorrak izan daitezke.
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Tenperatura atseginak asteburua baino lehen; larunbatetik aurrera, berriz ere 40 graduren bueltan
Kostaldean, maximoak 30 gradutik behera mantenduko dira bihar arte, baina larunbatean nabarmen igoko dira.
Tenperatura atsegina kostaldean, 25 º ingururekin, eta bero handia barnealdean, 35º baino gehiagorekin
Giro beroa eta sargoria izango da, gutxienez, ostiralera arte.
Tenperaturak jaitsi egingo dira, baina abisu horia ostegunera arte mantenduko da
Termometroek 37 ºC-ra iritsiko dira Ebro bailaran oraindik ere. Gainerako lekuetan egoera lasaiagoa izango da: altuenak 26 ºC ingurukoak izango dira kostaldean eta 35 ºC-koak trantsizio gunean. Zerua nagusiki eguzkitsu egongo da, han-hemenka hodei batzuekin.
Nola jokatu behar da bero-kolpe baten aurrean?
Beroak estu hartzen gaituenetan, larrialdi zerbitzuak prest daude azkar erantzuteko. Baina, beroari nola aurre egin ikastea garrantzitsua da, eurak ailegatu arte. Adibidez, ura ematea komeni da zorabiatuta dagoenari.
Alerta laranja asteartera arte luzatu dute, 38 ºC-ko tenperaturarekin barnealdean
Muturreko tenperaturen ondorioz, lurraldearen zati handi bat abisupean jarraituko du; apur bat jaitsiko dira tenperaturak bihar, baina iparraldeko zonalde batzuetan bakarrik.
Uda giroa nagusituko da asteburuan Euskal Herrian, eta igandean 35 gradutik gorako tenperaturak izango dira
Larunbatean udako giroa sendotuko da eta igandean tenperaturek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean.
Aste hasiera grisa eta ezegonkorra
Zerua hodeitsu egongo da eta euria egingo du tarteka gaur goizean, baina arratsaldetik aurrera hobera egingo du.
Muturreko beroaldia Europan
Europako herrialde askotan, muturreko tenperaturak dituzte oraindik, 40 gradurainokoak. Beroaldiak muturreko tenperatura historikoak utzi ditu Alemanian, Danimarkan eta Txekian. Herrialde batzuetan, agintariak ur-kanoiak erabiltzen ari dira herritarrak freskatzeko.
Larunbateko beroak euriteak ekarriko ditu igandean Euskal Herrira
Euskadin metro koadroko 15 litro euri baino gehiago pilatu ahal izango dira ordubetean. Ia Nafarroa osoan eta Ipar Euskal Herrian, berriz, alerta laranja ezarriko dute euriteen ondorioz.