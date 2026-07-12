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Gau sargoria, 25 ºC-tik gorako tenperaturekin

Arratsaldetik aurrera tenperatura nabarmen jaitsiko da mendebal/ipar-mendebaldeko haize indartsuari esker. Zaparrada trumoitsuak ere espero dira, mendebaldean batez ere.
Laudio. Argazkia: Iñaki Arteta
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EITB

Azken eguneratzea

Atzoko beroak ez du etenik izan gauean, eta barnealdean bereziki, gaua sargoria izan da, eta goiza oso bero hasi da leku askotan.

Hala, gauerdian 20 ºC-tik gora tenperaturak zeuden hiriburuetan, eta Gasteizen 25 ºCtik gora zegoen termometroa, eta ia 27 ºC-tan Jaizkibelen.

Tenperatura are gehiago igo da orduek aurrera egin ahala, eta 6:00etan 31 ºC-tik gora zeuden Zarautzen, 28 ºC Urkulun eta 29,8 ºC Igorren, besteak beste, hego-haizearen eraginez.

Tenperatura oso altua izango da gaur goizean, eta hainbat lekutan 35 ºC-ak gaindituko dira. Eguerditik aurrera mendebal/ipar-mendebaldeko haize indartsua sartuko da kostaldean, eta horrek nabarmen jaitsaraziko du tenperatura. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ipar-haize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Zeruan erdi mailako hodeien eta goi-hodeien tarteak izango dira, eta goizean baliteke han-hemenka zaparrada bakanen bat egitea. Arratsaldetik aurrera ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake, batez ere mendebaldean; ekaitzekin baterra txingorra egin dezake eta haize-bolada oso gogorrak izan daitezke.

Eguraldia

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