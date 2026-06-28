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Muturreko beroaldia Europan

Iragarkia
Europako herrialde askotan, muturreko tenperaturekin jarraitzen dute, 40 gradurainoko tenperaturekin Alemanian, poliziak manifestazioak desegiteko erabiltzen dituzten ur kanoiak atera ditu kalera herritarrak freskatzeko Pragan ere garbiketa zerbitzuetako kamioiak ari dira erabiltzen beroari aurre egiteko Beroaldiak muturreko tenperatura historikoak utzi ditu Alemanian, Danimarkan eta Txekiako Errepublikan
18:00 - 20:00

Maximo historikoak Europan. ETBren bideo batetik ateratako irudia.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europako herrialde askotan, muturreko tenperaturak dituzte oraindik, 40 gradurainokoak. Beroaldiak muturreko tenperatura historikoak utzi ditu Alemanian, Danimarkan eta Txekian. Herrialde batzuetan, agintariak ur-kanoiak erabiltzen ari dira herritarrak freskatzeko.

Abisu horia igande honetan euriteengatik
Europa Eguraldia Bero-boladak

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