BERO BOLADA

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Tenperaturak nabarmen igoko dira gaurtik, eta 40 gradu inguruko hainbat egun itogarri izango dira jarraian

Muturreko tenperaturak espero dira, gutxienez, asteazkenera arte, eta alerta laranjak ezarriko dituzte EAEn zein Nafarroan, beroagatik eta sute arriskuagatik. 

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Donostiako Kontxako hondartza, aste honetan. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Beroa ekarriko du udak bihar, eta ez du atsedenik emango, gutxienez, astelehen iluntzera arte. Gaur arratsaldetik, tenperaturek abailan egingo dute gora, bihar eta etzi 40 gradutik gorako tenperaturak harrapatzeraino. 

Horren aurrean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak alerta laranja ezarriko du igande goizean EAE osoan (asteleheneko 20:00ak arte egongo da aktibatuta), sute arriskuagatik, eta abisu horia, beroagatik

Euskalmet Euskal Metereologia Agentziaren aurreikuspenen arabera, bihar eta etzi bero itogarria egingo du; tenperatura maximoak 35 eta 40 ºC artean kokatuko dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Oro har, hego-ekialdeko haizea ibiliko da, baina kostaldean brisa altxa daiteke, eta horrek apur bat arinduko du beroa.

Gaur, hiru abisu hori

Larunbatean, berriz, hiru abisu egongo dira indarrean. Batetik, Araban, sute arriskuagatik dago aktibatuta abisu hori bat. Bestetik, 18:00etatik aurrera, EAE osoan beste bat ezarriko dute, ekaitz arriskuagatik: metro karratuko 15 litro ur pilatzea eta orduko 100 kilometroko haize ufadak espero dira hainbat lekutan. Azkenik, tenperatura altuengatik dago indarrean hirugarrena, bereziki Ebro ibarrean.

Nafarroan, muturreko sute-arriskua

Nafarroa osoan ere bero boladak gogor joko du, eta Foru Gobernuak hainbat neurri hartu ditu. Besteak beste, muturreko sute-arriskua ezarri du AEMET Estatuko Meteorologia Agentziak, eta hori dela eta, larunbateko 14:00etatik aurrera, badaezpada, nekazaritza-ustiategietan makineria ez erabiltzeko aholkatu dute.

Bihartik asteartera arte, 42 gradu inguruko egunak espero dira Nafarroa osoan.

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