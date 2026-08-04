INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat hil da Lizarran, balkoi batetik erorita, Poliziarengandik ihesi zihoala, genero-indarkeria kasu baten ostean

Ikerketaren arabera, hildakoa laugarren solairutik erori da balkoi batetik bestera igarotzen saiatzen ari zela, agenteak Santiago plazako etxebizitza batera iritsi direnean. Bertan, emakume batek eraso baten berri eman du.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat hil da gaur goizaldean Lizarran, Santiago plazako etxebizitza bateko laugarren solairutik erorita, antza, Poliziarengandik ihesi, genero-indarkeria kasu batengatik abisu bat jaso ostean.

Lizarrako Udaltzaingoak jakinarazi duenez, 02:15 aldera gertatu da. SOS Nafarroa zerbitzuak emakume baten deia jaso du, Santiago plazako etxebizitza batean eraso egiten ari zitzaiola ohartarazteko.

Agenteak etxebizitzara joan, eta, hara igotzen ari zirela, gizon bat balkoi batetik behera erori da. Gizonak oso zauri larriak jasan ditu, eta bertan hil da.

Lehen hipotesia da gizona Poliziaren esku-hartzetik ihes egiten saiatzen ari zela, eta ihes egiten zebilela, balkoi batetik bestera salto egin du.

Gertakariaren ondoren, ingurua hesitu eta Santiago plaza hustu egin dute. Jende asko zegoen inguruan une horretan, herriko jaiak direlako.

Foruzaingoko Polizia Judizialak bere gain hartu ditu eginbideak, gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko eta gertaeren sekuentzia zehazteko.

Nafarroa Lizarra Indarkeria matxista Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X