MIGRAZIO-KRISIA
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Uharteko parrokoak "Rabat bonbardatzea" eta migratzaileei suarekin erantzutea proposatu du

Javier Aizpun apaizak hainbat mezu argitaratu ditu X sare sozialean Ceutako migrazio krisiaren inguruan, eta Marokoren eta migratzaileen aurkako muturreko neurri gogorrak proposatu ditu.

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EITB

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Javier Aizpun Uharteko parrokoak polemika sortu du X sare sozialean (lehen, Twitter) migratzaileak Ceutara iristeari buruz zabaldutako mezuengatik. Bere argitalpenetako batean, apaizak dio "Rabat bonbardatu" egin behar dela, Marokoren aurkako neurri gogorrak ezartzearen aldeko hainbat mezurekin batera.

Aizpunek dio, halaber, suarekin erantzun beharko litzaiekeela Ceutan sartzen saiatzen diren migratzaileei, eta Maroko "errekonkistatzea" proposatu du, bere hitzetan, "jatorrizko Espainia" berreskuratzeko, antzinako Hispania erromatarrari erreferentzia eginez.

Bere argitalpenetan, gainera, parrokoak hainbat baieztapen egin ditu, Ceutara migratzaileak iristeari buruzko frogarik aurkeztu gabe, eta ustezko plan koordinatu baten ondorio direla adierazi du. Pertsona horien jatorriari buruzko mezuak ere zabaldu ditu, hori frogatzeko ebidentziarik eman gabe.

Sortutako polemikaren aurrean, Iruñeko elizbarrutiak jakinarazi du adierazpen horietatik aldentzen dela eta adierazi du apaizaren iritzi pertsonalak direla, Elizarekin "inolaz ere" bat ez datozenak. Elizbarrutiak, gainera, iragarri du Florencio Rosello artzapezpikuak bilera egingo duela Aizpunekin gai horri buruz hitz egiteko.

Ez da bere lehen polemika

Joan den abenduan, Iruñeko elizbarrutiak Aizpunek egindako adierazpen batzuen harira beste horrenbeste egin zuen, Donald Trump AEBko presidentea "Neron berria" zela esanez eta Europar Batasuna suntsitzeko eskatuz.

Polemika hartan, elizbarrutiak azpimarratu zuen abadearen iritziak ez zetozela bat erakundearen jarrera ofizialarekin.

Eliza Katolikoa Migrazioa Nafarroa Uharte Gizartea

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