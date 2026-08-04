Uharteko parrokoak "Rabat bonbardatzea" eta migratzaileei suarekin erantzutea proposatu du
Javier Aizpun apaizak hainbat mezu argitaratu ditu X sare sozialean Ceutako migrazio krisiaren inguruan, eta Marokoren eta migratzaileen aurkako muturreko neurri gogorrak proposatu ditu.
Javier Aizpun Uharteko parrokoak polemika sortu du X sare sozialean (lehen, Twitter) migratzaileak Ceutara iristeari buruz zabaldutako mezuengatik. Bere argitalpenetako batean, apaizak dio "Rabat bonbardatu" egin behar dela, Marokoren aurkako neurri gogorrak ezartzearen aldeko hainbat mezurekin batera.
Aizpunek dio, halaber, suarekin erantzun beharko litzaiekeela Ceutan sartzen saiatzen diren migratzaileei, eta Maroko "errekonkistatzea" proposatu du, bere hitzetan, "jatorrizko Espainia" berreskuratzeko, antzinako Hispania erromatarrari erreferentzia eginez.
Bere argitalpenetan, gainera, parrokoak hainbat baieztapen egin ditu, Ceutara migratzaileak iristeari buruzko frogarik aurkeztu gabe, eta ustezko plan koordinatu baten ondorio direla adierazi du. Pertsona horien jatorriari buruzko mezuak ere zabaldu ditu, hori frogatzeko ebidentziarik eman gabe.
Sortutako polemikaren aurrean, Iruñeko elizbarrutiak jakinarazi du adierazpen horietatik aldentzen dela eta adierazi du apaizaren iritzi pertsonalak direla, Elizarekin "inolaz ere" bat ez datozenak. Elizbarrutiak, gainera, iragarri du Florencio Rosello artzapezpikuak bilera egingo duela Aizpunekin gai horri buruz hitz egiteko.
Ez da bere lehen polemika
Joan den abenduan, Iruñeko elizbarrutiak Aizpunek egindako adierazpen batzuen harira beste horrenbeste egin zuen, Donald Trump AEBko presidentea "Neron berria" zela esanez eta Europar Batasuna suntsitzeko eskatuz.
Polemika hartan, elizbarrutiak azpimarratu zuen abadearen iritziak ez zetozela bat erakundearen jarrera ofizialarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat hil da Lizarran, balkoi batetik erorita, Poliziarengandik ihesi zihoala, genero-indarkeria kasu baten ostean
Ikerketaren arabera, hildakoa laugarren solairutik erori da balkoi batetik bestera igarotzen saiatzen ari zela, agenteak Santiago plazako etxebizitza batera iritsi direnean. Bertan, emakume batek eraso baten berri eman du.
Zuzenean: Zeledonen igoera
Jarraitu zuzenean Zeledonen igoera Joseba Olagarai eta Josu Pedruzoren kontakizunarekin.
Zuzenean: Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera
Jarraitu zuzenean Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera, Ilaski Serranoren eta Josu Pedruzoren komentarioekin.
Poliziak duela 16 urte Fiteroko monasteriotik lapurtutako egurrezko erliebe bat berreskuratu du
Fiteroko Santa Klara Monasterioko aldare nagusian zegoen, eta handik hartu zuten duela 16 urte. Zizelkatutako egurrezko erliebea herriko apaizari eman zaio.
Zuzenean: Zeledonen jaitsiera
Andre Maria Zuriaren jaiak 18:00etan hasiko dira, Zeledonen jaitsierarekin. Baskoniak botako du txupinazoa aurten. EITBk zuzenean emango du ospakizunen hasiera, 17:30etatik aurrera.
Zuzenean: Zeledonen jaitsiera
Gasteizko jaiak gaur hasiko dira, 18:00etan. Zeledon jaitsiko da eta Baskoniak txupinazoa botako du. EITBk zuzenean emango du ospakizunen hasiera, 17:30etik aurrera.
San Mamesko metro geltokia berriz ireki dute, sarrerako eskaileretan sutea piztu ostean
Suhiltzaileak metroaren sarreran izan dira lanean. Dirudienez, eskailera mekanikoetan batu den hautsagatik sortu da sutea eta ketza sortu da.
Artxandako tuneletako Deustuko tartea ireki dute
Bizkaiko Foru Aldundiak estaldura, drainatze-sistemak, ebakuazio-galeriak, argiztapena eta gorabeherak detektatzeko sistema automatikoak hobetu ditu. Udazkenean, Salbeko zatiaren txanda izango da.
Andre Maria Zuriaren jaietako ezin galduko 5 ekitaldi
Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiez gozatzeko prest? Hemen, galdu ezin dituzun 5 ekitaldi proposatzen dizkizugu.