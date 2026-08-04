Gasteiz, jaiei ongi etorria emateko prest Zeledonen jaitsierarekin
Gasteizko jaiak gaur hasiko dira, 18:00etan: orduan jaitsiko da Celedon eta Baskoniak txupinazoa botako du. EITBk zuzenean eskainiko du ospakizunen hasiera, 17:30etik aurrera, ETB2n eta eitb.eus-en, baita jaietako ekitaldi nagusiak ere, abuztuaren 9ra arte.
Gasteizek jaien hasiera biziko du gaur, eta bi une esanguratsu izango ditu: txupinazoa eta Zeledonen jaitsiera. 18:00etan, milaka lagun bilduko dira Andre Maria Zuriaren plaza. Jaiak abuztuaren 10eko goizaldera arte iraungo dute eta 400 jarduera baino gehiago biluko dituzte ospakizunetan.
Josean Querejeta Baskoniako presidenteak, Paolo Galbiati entrenatzaileak, Tadas Sedekerskis kapitainak eta Myriam Pereda zaleen ordezkariak hartuko dute txupinazoan.
Horren ondoren, jaietako unerik esperatuenetako bat iritsiko da: Zeledonen jaitsiera, Iñaki Kerejazu, hirugarren urteari pertsonaia ezagunaren papera eginez ekingo diona, kabletik behera jaitsiko da plazaraino eta jendetzaren artean gurutzatuko da San Migel elizako balkoiraino. Azken urteetan bezala, kuadrilletako boluntarioen laguntza izango du ibilbideak, aurrera egitea errazteko eta segurtasuna hobetzeko.
Eguraldi iragarpenaren arabera, gainera, arratsalde egonkor eta eguzkitsua izango dugu, 27 gradu inguruko tenperaturekin.
Erasorik gabeko jaietarako deia
Erakundeek eta taldeek jaien hasiera aprobetxatu dute errespetuan oinarritutako ospakizunez gozatzeko beharra azpimarratzeko.
Blusen eta Nesken Batzordeko Berdintasun Taldeak jai parekideak eta sexu-erasorik gabeak aldarrikatu ditu. Ildo beretik, Maider Etxebarria Gasteizko alkateak errespetuaren eta bizikidetzaren aldeko deia egin du egun hauetan.
Bestalde, Gasteizko Mugimendu Feministak berriro aktibatuko du eraso matxisten eta LGTBIfobikoen aurkako protokoloa. Aurreko urteetan bezala, herritarrei arreta emateko telefono bat jarri dute, jaietan eguneko 24 orduetan funtzionatuko duena.
400 jarduera baino gehiago eta ziurgabetasuna grebaren ondorioz
Gasteizko jaietako egitarauak kontzertuak, blusen eta nesken 32 kuadrillen paseiloak, bigantxak, esku pilota profesionala, umorezko emanaldiak, gargantuak, zoko arabiarra, goitibitarren jaitsiera eta su artifizialak bilduko ditu.
Aurreikusitako musika-hitzorduen artean, Etzakit, Leire Martínez, Soziedad Alkoholika, Neomak eta Celtas Cortos taldeen emanaldiak nabarmentzen dira.
Hala ere, programazioaren zatiari eragin diezaioke asteazken honetarako, jaiegunetako egun handirako, deitutako ikuskizunetako teknikarien grebak. Baliabide teknikoak behar dituzten ekitaldi eta ikuskizunen inguruan zalantza sortzen du lanuzteak, eta kolektiboak bere aldarrikapenei eusten die lan-hitzarmen propioa lortzeko eta sektorearen prekarietatea salatzeko.
Jaiak abuztuaren 9tik 10erako goizaldean amaituko dira, Zeledon San Migeleko kanpandorrera itzultzen denean, Arabako hiriburuan sei eguneko ospakizunei amaiera emanez.
EITBren parte hartzea
EiTBk Gasteizko jaien jarraipen berezia eskainiko du abuztuaren 4tik 9ra, ekitaldi esanguratsuenetako batzuen zuzeneko emanaldiekin. Programazioari hasiera emateko, Zeledonen jaitsiera izango da gaur, 17:30etik aurrera, ETB2n, ETB ONn eta eitb.eus-en, Amaiur Elizari eta Gorka Ortiz de Urbinaren kontakizunarekin.
Ostiralean Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsierarekin jarraituko du, ETB1en eta ETB ONen, eta igande goizaldean amaituko da, Zeledonen igoerarekin, hori ere zuzenean.
Gainera, Gazteak Etzakit (abuztuak 4) eta Neomak (abuztuak 7) taldeen kontzertuak antolatuko ditu Foruen plazan. Programazio berezia Andre Maria Zuriaren Pilota Txapelketako finalaurrekoen eta finalaren emanaldiekin osatuko da, baita ohiko Txistulari Kontzertuaren emanaldiarekin ere, ETB ONen.
Bestalde, Radio Vitoriak saio bereziak eta zuzeneko konexioak egingo ditu hiriko hainbat tokitatik, ekitaldi nagusiak eta jai-giroa jarraitzeko.
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