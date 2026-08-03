TRAFIKO-ISTRIPUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

26 urteko emakume bat larri zauritu da Lerinen izandako trafiko-istripu batean

NA-122 errepidean gertatu da ezbeharra. Antza, ibilgailua bidetik atera da eta hainbat itzulipurdi eman ditu. 

lerin trafiko istripua

Istripua izan duen ibilgailua, Lerinen. Argazkia: Foruzaingoa.

author image

EITB

Azken eguneratzea

26 urteko emakume bat larri zauritu da gaur arratsaldean Lerinen (Nafarroa) izandako trafiko-istripu batean. 

Nafarroako Gobernuak jakitera eman duenez, ezbeharra 19:30 aldera gertatu da, NA-122 errepidean. Antza, ibilgailua bidetik atera da eta hainbat itzulipurdi eman ditu.

Lodosako parkeko suhiltzaileak, Osasunbideako hainbat langile eta foruzainak bertaratu dira, eta gaztea Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, Iruñera. Han dago ingresatuta, zauri larriekin. 

Foruzaingoak ikerketa zabaldu du, ezbeharraren arrazoiak argitzeko. 

Eguneko Titularrak Nafarroa Trafiko Istripuak Nafarroako Ospitale Gunea Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Babeslekurik eta janaririk gabe: migrazio-krisiak gainezka utzi du Ceutako migrazio-zentroa, eta GKEak ere gainditu egin ditu

Atzerritarrentzako Aldi Baterako Egonaldi Zentroa gainezka dago azken egunotan. Marokotik zein Saharaz hegoaldeko Afrikako herrialdeetatik —Sudanetik eta Txadetik, besteak beste— iritsitako ehunka migratzaile Trampolin hondartzan eta migrazioa-zentroaren kanpoaldean daude zain, tokirik ez dutelako. Bien bitartean, migrazio-presioak GKEak ere gainditu egin ditu. Haien lehentasuna iritsi zirenetik jan barik dauden migratzaileei janaria ematea da, eta, gainera, haien eskubideei buruzko informazioa ematen diete.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X