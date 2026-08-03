Indarkeria matxista
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Gizon bat atxilotu dute Donostian emakume bati sexu-erasoa egitea leporatuta

Erasoa larunbat goizaldean egin zuen, Amarako etxebizitza batean, eta atxiloketa goiz horretan egin zuen Ertzaintzak. Atxilotua epailearen esku dago jada.

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EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak gizon bat atxilotu du Donostian, Amarako etxebizitza batean emakume bati sexu-erasoa egitea egotzita.

Ertzaintzak Europa Pressi jakinarazi dionez, larunbat goizaldean gertatu zen erasoa. 09:00etan, Ertzaintzak ustezko egilea atxilotu zuen.

Polizia sexu-erasoa ikertzen ari da, eta atxilotua epailearen esku dago jada.

Sexu erasoak Donostia Indarkeria matxista Matxismoa Gizartea

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Duela  min.

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