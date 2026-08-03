Ormuzeko itsasartearen eta Iranen desnuklearizazioaren inguruko akordioa "berehala" helduko dela uste du Trumpek
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adierazi duenez, Teheranekin negoziazioak gaur arratsaldduela, Golkoko zenbait herrialdek eskatu ostean. Irango Atzerri ministroaren arabera, ordea, Washingtonek ez du Ormuzeko itsasartearen inguruko elkarrizketetan parte hartzen.
Donald Trump AEBko presidenteak iragarri duenez, Iranekin elkarrizketak gaur arratsaldean bertan hasiko dituzte berriro, bide diplomatikoari aukera bat emateko. Errepublika Islamikoaren aurkako eraso handi bat bertan behera utzi duela ziurtatu du Trumpek.
Air Force One hegazkinean egindako adierazpenetan, Trumpek esan du Saudi Arabiak, Arabiar Emirerri Batuek eta Qatarrek erasoaldia bertan behera uztea eskatu ziotela, Teheranekin akordio bat lortzeko benetako aukera dagoela uste dutelako.
"Haiekin hitz egin behar dugu, negoziazio bat egiteko", adierazi du agintari estatubatuarrak.
Trumpek ziurtatu duenez, Iranek erasoa geldiaraztea eskatu zuen, "Bigarren Mundu Gerraz geroztik izandako handiena" izango baitzen. AEBko presidentearen arabera, helburua Ormuzeko itsasartea berriro irekitzeko akordioa ixtea eta, ondoren, Irango programa desnuklearizatzeko bidean aurrera egiteko.
"Akordioa berehalakoa da Ormuzeko itsasartean, eta gero Iranen desnuklearizazioari buruzko akordio bat egongo da", adierazi du.
Iranek ukatu egin du Estatu Batuek negoziazioan parte hartzen dutenik
Trumpen adierazpenak ez datoz bat Teheranek emandako bertsioarekin. Abbas Araqchi Irango Atzerri ministroak iragarri du Omanekin Ormuzeko itsasartearen etorkizuneko estatusa zehazteko egindako elkarrizketak "azken fasean" sartu direla, baina berretsi du AEBk ez duela "inolako zerikusirik" negoziazio horiekin.
Ormuzeko itsasartea berriro irekitzea da mahai gaineko gai nagusietako bat; izan ere, itsas bide horretatik, gatazka baino lehen, munduko petrolio merkataritzaren % 20 inguru zebilen.
Gatazka irekia
Washingtonek eta Teheranek akordio bat sinatu zuten joan den ekainaren 17an, otsailaren 28an Estatu Batuen, gerrari amaiera emateko. Akordio horren arabera, Ormuzeko itsasartea berriro irekiko zen eta bi hilabeteko epea zegoen Irango programa nuklearrari buruzko behin betiko itun bat negoziatzeko.
Hala ere, ordutik eraso gehiago izan dira bi aldeen artean. Trumpek amaitutzat eman zuen elkar ulertzeko esparru hori, eta Iranek berriro iragarri zuen itsasartea blokeatuta zegoela. Azken asteotan, Ekialde Hurbilean ere areagotu egin da indarkeria, Iranek Jordanian eta Iraken estatubatuarren interesen aurka egindako erasoekin eta Saudi Arabiak Estatu Batuekin batera Irakeko milizien aurka egindako operazioetan parte hartzearekin.
Egoera hori gorabehera, Trumpek berretsi du nahiago duela akordio diplomatiko bat, eskalada militar berri bat baino, eta negoziazioak gatazka handiago bat ekidin dezakeela defendatu du.
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