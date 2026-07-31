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Hamasek armagabetzeko akordioa berretsi du, baina Israel Gazatik erretiratzea jarri du baldintza gisa

Testuinguru horretan, talde palestinarrak berretsi du ez duela uneotan bere esku dagoen armamentua entregatuko Israel Gazako Zerrendatik erretiratu baino lehen.

Brigadas Al Qasam de Hamás

Hamaseko Ezzedin Al-Qasam Brigadetako bi militante. Artxiboko argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

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Hamasek ostiral arratsaldean baieztatu du Trumpek iragarritako armagabetzeko akordioa, baina berretsi egin du ez duela armarik entregatuko tropa israeldarrek Gaza utzi arte, eta Israel horren aurka agertu da. Hala esan du taldeak bere lehen ohar ofizialean, Donald Trump AEBko presidenteak Bake Batzordeak "erabateko desarmea" lortzeko akordioa lortu duela iragarri ostean.

Testuan, talde palestinarrak azpimarratu du arma astunen konfiskazioaren inguruan adostutakoa Israelek hamar eskari betetzearekin "lotuta eta baldintzatuta" dagoela, besteak beste, Israelek Gazan egindako eraso guztiak bertan behera uztea (1.200 pertsona baino gehiago hil dira, su-etena gorabehera) eta Gazako Zerrendatik tropa guztiak erretiratzea.

Baina, horrez gain, Israelgo Gobernuak edo Benjamin Netanyahuk berak inoiz onartuko ez lituzketen beste baldintza batzuk ere aipatzen ditu agiriak, hala nola "berreraikitzea, autodeterminaziorako eskubidea bermatzea, estatu palestinar independentea ezartzea eta herritarren eskubideak babestea".

Hamasek aipatzen dituen beste lau baldintzak honako hauek dira: Gaza lehenbailehen berreskuratzea, Gazako Administraziorako Batzorde Nazionala (NCAG) ingurura sartzea, nazioarteko babes-indarrak hedatzea eta Israelek babestutako banda armatuak eta miliziak desegitea.

"Israelgo okupazioak hilketak eteteko eta erasoekin amaitzeko konpromisoa hartzea da oinarrizko baldintza (...). Akordioaren bigarren fasea gauzatzeko, ezinbestekoa izango da Israelgo okupazioak lehen fasean jasotako xedapen guztiak betetzeko konpromisoa hartzea", gaineratu du Hamasek, 2025eko irailaren 29an aurkeztutako Trumpen 20 puntuko planari aipamena eginez.

Azken orduotan, hainbat palestinar zauritu dira Israelen aireko eraso batean, Trumpek akordioa iragarri eta ordu batzuetara, tokian diren osasun arloko profesionalen arabera. Su-etenaren ia hamar hilabete hauetan, Israelek batez beste lau palestinar hil ditu egunean Gazan, haurrak barne.

Trumpek, bestalde, Truth Socialean zabaldutako mezu batean iragarri duenez, "akordioa kontu handiz egituratutako faseetan gauzatuko da", eta behin armagabetzea amaituta, "Israelgo indarrak Gazatik erretiratuko dira", Nazioarteko Egonkortze Indarrak eta Palestinako indar polizial berri batek Gazako segurtasuna bermatuko duten bitartean.

Era berean, armak biltegiratzearen gaia Gazako Administraziorako Batzorde Nazionalaren ikuskaritzapean egongo dela adierazi du, eta Israelek ez du "parte hartuko" lan horretan.

Dena dela, akordioaren xehetasunak ez dira argiak, eta zalantzak daude bi aldeek zer adostu duten eta zein epetan gauzatuko litzatekeen, Israelgo Armadak hilabeteotan hondarrezko harresi berri bat eraiki baitu Gazan, lurraldearen ia % 70 okupatu du, eta beste milaka familia palestinar indarrez lekualdatu ditu.

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