15 urteko adingabe bat atxilotu dute Seattleko tiroketarekin lotura duelakoan
Gutxienez hiru pertsona hil eta beste lau zauritu ziren bazkari-jaialdi ezagun batean izandako tiroketan. Poliziak bigarren susmagarri baten bila jarraitzen du.
AEBko Poliziak 15 urteko adingabe bat atxilotu du astelehen honetan, Seattle hirian izandako tiroketarekin lotuta. Gertakarian hiru pertsona hil eta beste lau zauritu dira, horien artean bi urteko haur bat.
Katie B. Wilson hiriko alkateak prentsaurreko batean jakinarazi duenez, gertakari horrekin lotutako bigarren susmagarri baten bila jarraitzen dute. Tiroketa janari-jaialdi ezagun batean gertatu zen.
Gutxienez hiru pertsona hil dira eta beste lau zauritu. Hildakoetako bi gertakariaren lekuan bertan hil ziren, eta hirugarrena, 56 urteko emakume bat, ospitalean zendu zen.
Lau zaurituak —2 urteko haur bat, gizon bat eta bi emakume— egoera egonkorrean daude, polizia-iturriek jakinarazi dutenez.
Nola gertatu zen tiroketa?
Agintarien hipotesiaren arabera, bi lagunen arteko tiroketa gurutzatu bat izan zen; horietako batek ihes eginda jarraitzen du.
Gertakaria AEBetako Pazifikoko 18:00ak inguruan jazo zen (01:00 GMT), Seattle Center inguruan, Space Needle (Espazioko Orratza) hiriko dorre ezaguna dagoen gune turistiko eta kulturalean.
AEBek gutxienez lau biktima (erasotzailea kontuan hartu gabe) eragindako 271 tiroketa masibo erregistratu dituzte aurten, Gun Violence Archive (GVA) erakunde zibilaren zenbaketaren arabera.
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