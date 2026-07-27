UDAKO LAUGARREN BERO-BOLADA

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Alerta laranja ezarriko da bihar beroagatik Hego Euskal Herriko barnealdean

Euskadin, alerta laranja egongo da indarrean barnealdean, 38º-ko tenperaturengatik, eta abisu horia kostaldean. Nafarroan, abisu maila bera izango da, 36º inguruko tenperaturak izango direlakoan. 

GRAFCVA5085. VALENCIA, 21/07/2026.- Una joven combate el calor con un abanico durante este martes en el que las temperaturas máximas rozan los 40 grados en Xixona (Alicante), primer día de la tercera ola de calor que afecta a la Comunitat Valenciana y en la que, a partir de las 13 horas, se activará el aviso naranja por altas temperaturas en el interior Valencia y Alicante, según datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Aemet). EFE/Ana Escobar

Emakume bat, abanikoari eragiten. Foto: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Hego Euskal Herrian alerta ezarriko da astearte honetan tenperatura altuengatik, Euskalmetek eta AEMETek zabaldutako informazioaren arabera.

Astelehen honetan atseden termikoa izan ostean, beroa bueltan izango dugu bihar gurean. Horrela, Euskadik alerta laranja ezarriko du barnealdean, 12:00etatik 20:00etara, beroagatik. Tenperaturak 38 ºC ingurukoak izango direla aurreikusten da. Gainera, abisu horia egongo da indarrean kostaldean, termometroak 30ºC-tik gora ibiliko dira eta.

Nafarroan abisu horia ezarriko dute, eta tenperatura maximoak 36 ºC-ra iritsiko dira.

Asteazkeneko abisuak

Asteazkenean abisuek bere horretan jarraituko dute Euskadin (alerta laranja barnealdean eta abisu horia kostaldean), eta horiei baso-suteak izateko arriskuagatiko abisu horia gehituko zaio Araban.

Foru Komunitatean, berriz, abisua mailaz igo eta alerta laranja bihurtuko da, tenperaturek gora egingo baitute (39 ºC-ra hurbilduko dira).

Eguraldia Uda Bero-boladak

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