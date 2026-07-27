Alerta laranja ezarriko da bihar beroagatik Hego Euskal Herriko barnealdean
Euskadin, alerta laranja egongo da indarrean barnealdean, 38º-ko tenperaturengatik, eta abisu horia kostaldean. Nafarroan, abisu maila bera izango da, 36º inguruko tenperaturak izango direlakoan.
Hego Euskal Herrian alerta ezarriko da astearte honetan tenperatura altuengatik, Euskalmetek eta AEMETek zabaldutako informazioaren arabera.
Astelehen honetan atseden termikoa izan ostean, beroa bueltan izango dugu bihar gurean. Horrela, Euskadik alerta laranja ezarriko du barnealdean, 12:00etatik 20:00etara, beroagatik. Tenperaturak 38 ºC ingurukoak izango direla aurreikusten da. Gainera, abisu horia egongo da indarrean kostaldean, termometroak 30ºC-tik gora ibiliko dira eta.
Nafarroan abisu horia ezarriko dute, eta tenperatura maximoak 36 ºC-ra iritsiko dira.
Asteazkeneko abisuak
Asteazkenean abisuek bere horretan jarraituko dute Euskadin (alerta laranja barnealdean eta abisu horia kostaldean), eta horiei baso-suteak izateko arriskuagatiko abisu horia gehituko zaio Araban.
Foru Komunitatean, berriz, abisua mailaz igo eta alerta laranja bihurtuko da, tenperaturek gora egingo baitute (39 ºC-ra hurbilduko dira).
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Beroaldia indartsu itzuliko da Euskal Herrira
Tenperaturak nabarmen igoko dira astearen hasieran, eta 35-40 ºC-ra iritsiko dira asteartean eskualde askotan.
Abisu horia gauerdira arte, euri zaparrada handiengatik
19:30ak arteko datuan kontuan izanda, ordu bakar batean metro koadroko 27 litro bildu dituzte Guardian, 24 Berastegin, 18 Bidanian eta 14 Etxalarren.
Eguzki eklipsea ikusteko Nafarroako segurtasun-dispositiboaren gakoak
Nafarroako Foru Gobernuak kanpaina bat jarri du abian herritarrei zuzendutako aholkuekin: nork bere burua babestea, suteen prebentzioa eta mugikortasuna eklipsearen aurretik eta ondoren.
Azken bero-egunak gaur eta bihar, larunbatean aldaketa baitator
Ostegunean eta ostiralean bero egingo du, batez ere, Euskal Herriko hegoaldean. Abisu horia ezarri da gaurko tenperatura altuengatik Araban, Ebro ondoko eskualdean 13:00etatik 19:00etara, eta Nafarroa erdialdean, Pirinio inguruan eta Erriberan, 13:00etatik 21:00etara.
Abuztuaren 12ko eklipsea ikusteko homologatutako betaurrekoak erabili beharko dira, begietako osasuna zaintzeko
Eguzkiari zuzenean begiratzeak ondorio larriak izan ditzake, eta, hortaz, eklipse osoaz gozatzeko, betaurreko homologatuak erabili beharko dira. Hainbat puntutan daude salgai eta, hiru asteren faltan, gehienak orain saltzen ari dira.
Abisu horia ezarri dute gaur EAEn eta Nafarroan, tenperatura altuengatik
Ostegunera arte luzatuko da abisua horia Ebro ibarrean eta iragarpenaren arabera, astean zehar beroa izango da nagusi eta zerua oskarbi izango da. Asteburua fresko samar dator, eta hodeitsua.
Abisu horia Ebro ibarrean eta Nafarroa ia osoan, 35 eta 38 gradu arteko maximoak izango baitira
Eguzkia nagusituko da eta eguraldia egonkorra izango da egunotan. Asteak aurrera egin ahala, tenperaturek gora egingo dute, progresiboki.
Igande honetatik aurrera, giro eguzkitsuagoa Euskal Herrian
Tenperaturek atsedenaldi bat eman dute azken egunotan, baina igande honetan apur bat igoko dira eta eguzkiak distira egingo du berriro.
Tenperatura arinagoak asteburu honetan Euskal Herrian
Tenperatura baxuenak ostiral eta larunbat honetan erregistratuko dira Gasteizen, eta 16 ºC-ra jaitsiko dira. Balio altuenak, aldiz, Laguardian eta Iruñean izango dira, eta 32 ºC-ra helduko dira igandean.