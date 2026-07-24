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Beste egun bero bat, asteburuan tenperaturak jaitsi eta euria egin aurretik

Eguerdian alerta laranja aktibatuko dute Erriberan eta Nafarroa erdialdean, Araban eta Ipar Euskal Herrian, berriz, abisu horia ezarriko dute beroa dela eta.

GRAFCAV5822. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 06/07/2026.- Unos bañistas se duchan en la playa de Ondarreta de San Sebastián. El Departamento de Seguridad ha activado para este lunes y martes una alerta naranja por temperaturas altas extremas en la totalidad de Euskadi, salvo en la costa donde se espera menos calor y el aviso es amarillo. EFE/Juan Herrero.
Donostiako Ondarreta hondartza. Artxiboko argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Gaur, ostirala, eguzkiak bazterrak berotuko ditu beste behin, bereziki, Euskal Herriaren barnealdean eta hegoaldean. Araba eta Nafarroako hainbat tokitan beroenak 35-40 graduren bueltan kokatuko dira, kostaldean, berriz, maximoek ez dituzte 30 graduak gaindituko. 

Euskalmeten iragarpenaren arabera, oro har egun eguzkitsua izango da. Eguerdi aldera haizeak ipar-mendebaldera egingo du kostaldean. Hegoaldean haizearen aldaketa geroago gertatuko da, arratsaldean, eta horregatik bero handiagoa egingo du. 

Hori dela eta, Aemetek alerta laranja aktibatuko du Erriberan eta Nafarroa erdialdean, eta, abisu horia, Pirinio inguruan, 13:00etatik 21:00etara. Gainera, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du 13:00etatik 21:00etara. MeteoFrancek ere abisu horia ezarriko du 13:00etatik 21:00etara eguerditik aurrera. 

Larunbata: Euria eta tenperaturak behera 

Larunbatean aldaketa nabarmena izango da eguraldian. Egunaren lehenengo partean zerua tarteka hodeitsu egongo da, batez ere kostaldean, eta orduek aurrera egin ahala estaltzera egingo du. Goizean euri txikia egin dezake eta arratsaldean zaparrada txiki-ertainak egingo ditu. Gainera, trumoi-ekaitza izateko probabilitatea handia izango da. Hori dela eta, Aemetek abisu horia aktibatuko du euriagatik eta ekaitz arriskuagatik Nafarroa iparraldean eta Pirinioetan, 14:00etatik aurrera. Meteofrancek, bere aldetik, abisu horia ezarriko du Ipar Euskal Herrian euriagatik eta uholde arriskuagatik, 11:00etatik aurrera.

Goizaldean eta goizean goiz mendebal-osagaiko haize ahula ibiliko da, bolada gogorrekin kostaldean. Gainerako orduetan ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da, bolada gogorrekin. 

Tenperatura minimoetan aldaketarik ez da izango (aldatzekotan, gutxi jaitsiko da), baina tenperatura maximoek nabarmen egingo dute behera: kostaldean nahikoa edo asko jaitsiko dira beroenak eta Mediterraneo isurialdean asko jaitsiko dira.

Igandean, giro motela

Igandean oraindik giroa nahiko motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.

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