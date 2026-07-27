Cuarta ola de calor del verano
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El calor volverá a poner al interior de Hego Euskal Herria en alerta a partir de mañana

Euskalmet activa la alerta naranja por temperaturas que rondarán los 38 °C en el interior, y el aviso amarillo en la costa, igual que Aemet en Navarra, donde se esperan temperaturas máximas de 36 °C.

GRAFCVA5085. VALENCIA, 21/07/2026.- Una joven combate el calor con un abanico durante este martes en el que las temperaturas máximas rozan los 40 grados en Xixona (Alicante), primer día de la tercera ola de calor que afecta a la Comunitat Valenciana y en la que, a partir de las 13 horas, se activará el aviso naranja por altas temperaturas en el interior Valencia y Alicante, según datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Aemet). EFE/Ana Escobar
Una mujer se abanica para aliviar el calor. Foto: EFE
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EITB

Última actualización

Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra activarán este martes sendas alertas por altas temperaturas, según Euskalmet y la AEMET.

Tras el alivio térmico de este lunes, Euskadi activa este martes la alerta naranja por calor en el interior desde las 12:00 a las 20:00 horas. Se espera que las temperaturas ronden los 38 °C. Además, estará en vigor el aviso amarillo en la costa por temperaturas que podrán superar los 30 °C.

En Navarra, el aviso será de nivel amarillo, y se espera que el mercurio marque los 36 °C.

¿Qué avisos meteorológicos habrá en vigor el miércoles?

El miércoles se repetirán los mismos avisos en Euskadi (alerta naranja en el interior y aviso amarillo en el litoral), a los que se sumará el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en Álava.

En la Comunidad Foral, el aviso pasa de amarillo a alerta naranja, ya que se espera que suban las temperaturas (rozarán los 39 °C).

Eguraldia Verano Olas de calor

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