El calor volverá a poner al interior de Hego Euskal Herria en alerta a partir de mañana
Euskalmet activa la alerta naranja por temperaturas que rondarán los 38 °C en el interior, y el aviso amarillo en la costa, igual que Aemet en Navarra, donde se esperan temperaturas máximas de 36 °C.
Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra activarán este martes sendas alertas por altas temperaturas, según Euskalmet y la AEMET.
Tras el alivio térmico de este lunes, Euskadi activa este martes la alerta naranja por calor en el interior desde las 12:00 a las 20:00 horas. Se espera que las temperaturas ronden los 38 °C. Además, estará en vigor el aviso amarillo en la costa por temperaturas que podrán superar los 30 °C.
En Navarra, el aviso será de nivel amarillo, y se espera que el mercurio marque los 36 °C.
¿Qué avisos meteorológicos habrá en vigor el miércoles?
El miércoles se repetirán los mismos avisos en Euskadi (alerta naranja en el interior y aviso amarillo en el litoral), a los que se sumará el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en Álava.
En la Comunidad Foral, el aviso pasa de amarillo a alerta naranja, ya que se espera que suban las temperaturas (rozarán los 39 °C).
Te puede interesar
El calor vuelve con fuerza a Euskal Herria
El inicio de la semana estará marcado por un notable aumento de las temperaturas, que el martes alcanzarán los 35-40 ºC en muchas comarcas.
Aviso amarillo por lluvias hasta la medianoche
En Laguardia se han recogido 27 litros por metro cuadrado en una sola hora, 24 en Berastegi, 18 en Bidania y 14 en Etxalar.
Puntos clave del dispositivo de seguridad en Navarra para ver el eclipse solar
El Gobierno Foral de Navarra ha puesto en marcha una campaña con consejos dirigidos a la ciudadanía sobre autoprotección, prevención de incendios y movilidad antes y después del eclipse.
Hoy y mañana, últimos días de calor antes del cambio del sábado
El jueves y el viernes hará calor, sobre todo, en el sur de Euskal Herria, por lo que se activará el aviso amarillo por temperaturas altas en Álava, en la comarca del Ebro de 13:00 a 19:00 horas, y en el centro de Navarra el, área pirenaica y la Ribera, de 13:00 a 21:00 horas.
Será necesario usar gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto, para cuidar la salud ocular
Mirar directamente al sol tiene consecuencias graves. Para disfrutar del eclipse total, será imprescindible utilizar gafas homologadas. A falta de tres semanas, se pueden encontrar a la venta en varios puntos, y la mayoría se están vendiendo ahora.
Las altas temperaturas obligan a activar el aviso amarillo en la CAV y Navarra
En el eje del Ebro se prolonga el aviso amarillo hasta el jueves, y según la previsión, las temperaturas elevadas y los cielos despejados se mantendrán durante la semana. La tendencia indica que el fin de semana disfrutaremos de un alivio térmico, ya que bajarán las temperaturas, y el ambiente en general estará nuboso.
Aviso amarillo en el valle del Ebro y casi toda Navarra por temperaturas máximas de 35-38 ºC
La semana ha comenzado con predominio del sol y ambiente estable. Según la previsión, las temperaturas irán en ascenso progresivamente durante los próximos días.
A partir de este domingo, ambiente más soleado en Euskal Herria
Las temperaturas han dado una tregua durante las últimas jornadas, pero este domingo suben ligeramente y el sol volverá a brillar.
Las temperaturas darán un respiro este fin de semana en Euskal Herria
Las temperaturas mínimas se registrarán este viernes y sábado en Vitoria-Gasteiz, donde descenderán hasta los 16 ºC. Laguardia y Pamplona, por el contrario, alcanzarán los valores más elevados, con hasta 32 ºC el domingo.