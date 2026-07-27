Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra activarán este martes sendas alertas por altas temperaturas, según Euskalmet y la AEMET.

Tras el alivio térmico de este lunes, Euskadi activa este martes la alerta naranja por calor en el interior desde las 12:00 a las 20:00 horas. Se espera que las temperaturas ronden los 38 °C. Además, estará en vigor el aviso amarillo en la costa por temperaturas que podrán superar los 30 °C.

En Navarra, el aviso será de nivel amarillo, y se espera que el mercurio marque los 36 °C.