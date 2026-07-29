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Fujimorismoa itzuli da: Keiko Fujimorik presidente karguaren zina egin du

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Alberto Fujimori presidente ohiaren (1990-2000) alabak laugarren saiakeran lortu du presidente izatea. Aurreko hauteskundeetan bigarren itzulian galdu zuen. Azken hamarkadan herrialdeak bizi izan duen ezegonkortasun politikoari aurre egin beharko dio, eta gobernatzeko akordioak lortu beharko ditu, ez baitu eta gehiengo osorik. Gainera, Keiko Fujimorik Trumpengana gerturatzeko asmoa duela iragarri du, eta horrek aldaketa ekar dezake politikan, Peruko ekonomiaren bazkide nagusia Txina baita.

Latinoamerika Peru Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

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