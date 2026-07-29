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El fujimorismo vuelve a Perú: Keiko Fujimori jura el cargo como presidenta para los próximos cinco años

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Fujimorismoa itzuli da Perura: Keiko Fujimorik presidente karguaren zina egin du datozen bost urteetarako
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EITB

Última actualización

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha logrado ser presidenta en su cuarto intento después de perder en segunda vuelta en las elecciones anteriores. Tendrá que hacer frente a la inestabilidad política que ha marcado la última década y deberá llegar a acuerdos para gobernar, ya que no cuenta con mayoría. Además, Keiko Fujimori ha manifestado su intención de acercarse a Trump, y esto prodía traer un cambio en las políticas estatales de Perú, ya que su principal socio comercial es China.

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