LURRIKARAK
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7,1 indarreko lurrikara batek Japoniako hego-mendebaldea astindu du, eta 50 zauritu daude gutxienez

Kumamotoko merkataritza-gune batean leherketa izan da, eta baliteke hildakoak egotea. Tsunami alerta bertan behera utzi dute. 

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Richter eskalako 7,1 magnitudeko lurrikara batek Kumamoto prefektura astindu du astearte honetako lehen orduan, Kyushu uhartean, eta gutxienez 50 pertsona zauritu dira, herrialdeko agintariek adierazi dutenez. Tsunami alerta zabaldu dute herrialdearen hego-mendebalderako; dagoeneko kendu dute. Kumamotoko merkataritza-zentro batean eztanda bat izan da, eta baliteke hildakoak egotea.

Yatsushiro hiriko Iparraldeko Zentro Mediko Erregionalak (Hikawa) adierazi duenez, zaurituak inguruko hainbat ospitaletara eraman dituzte, eta horietatik hamar bat hiritako zahar-etxeetatik zetozen. Ehunka pertsonak beren etxeak hustu eta udaletxera joan dira.

Non eta noiz gertatu da?

Lurrikara Japonian 16:27 zirela izan da, 10 kilometroko sakoneran, itsas hondoan. Ondoren, 6,1 indarreko bigarren lurrikara bat izan da, Kumamoton bertan, 17:08an, sakonera txikian. Ondorioz, itzalaldia izan da, eta 48.000 etxebizitzari eragin die, gainera, 500 etxetan gas-hornidura eten egin da.

Minoru Kihara Japoniako Gobernuaren bozeramaileak prentsaurreko batean azaldu duenez, "ur-hornidurarik gabeko eremuen kopurua dela eta, laguntza espezifikoa izango da", NHK telebista-kateak jaso duenez.
  
Aldez aurretik, agintariek kostaldeko eremuetatik urrun egotea eskatu diete herritarrei, ahal den neurrian. Era berean, lurrikararen magnitudea 7koa dela azpimarratu dute, Uki eta Hikawa eremuetan inoizko handiena da, Japoniako eskalan.
  
Oraingoz, ez da arazorik izan Sendaiko zentral nuklearrean, Kagoshiman, eta Gnekaikoan, Sagako prefekturan, Kyushuko konpainia elektrikoak azaldu duenez.
  
Bestalde, Sanae Takaichi Japoniako lehen ministroak "erne egoteko" eskatu die kaltetutako eremuetan dauden guztiei, "antzeko lurrikara gehiago izan daitezkeelako". Gainera, Gobernua lurrikarek "eragin ditzaketen kalteak eta egoera aztertzen" ari dela adierazi du.

Lurrikarak Japonia Munduko albisteak Tsunamia

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