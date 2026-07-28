7,1 indarreko lurrikara batek Japoniako hego-mendebaldea astindu du, eta 50 zauritu daude gutxienez
Kumamotoko merkataritza-gune batean leherketa izan da, eta baliteke hildakoak egotea. Tsunami alerta bertan behera utzi dute.
Richter eskalako 7,1 magnitudeko lurrikara batek Kumamoto prefektura astindu du astearte honetako lehen orduan, Kyushu uhartean, eta gutxienez 50 pertsona zauritu dira, herrialdeko agintariek adierazi dutenez. Tsunami alerta zabaldu dute herrialdearen hego-mendebalderako; dagoeneko kendu dute. Kumamotoko merkataritza-zentro batean eztanda bat izan da, eta baliteke hildakoak egotea.
Yatsushiro hiriko Iparraldeko Zentro Mediko Erregionalak (Hikawa) adierazi duenez, zaurituak inguruko hainbat ospitaletara eraman dituzte, eta horietatik hamar bat hiritako zahar-etxeetatik zetozen. Ehunka pertsonak beren etxeak hustu eta udaletxera joan dira.
Non eta noiz gertatu da?
Lurrikara Japonian 16:27 zirela izan da, 10 kilometroko sakoneran, itsas hondoan. Ondoren, 6,1 indarreko bigarren lurrikara bat izan da, Kumamoton bertan, 17:08an, sakonera txikian. Ondorioz, itzalaldia izan da, eta 48.000 etxebizitzari eragin die, gainera, 500 etxetan gas-hornidura eten egin da.
Minoru Kihara Japoniako Gobernuaren bozeramaileak prentsaurreko batean azaldu duenez, "ur-hornidurarik gabeko eremuen kopurua dela eta, laguntza espezifikoa izango da", NHK telebista-kateak jaso duenez.
Aldez aurretik, agintariek kostaldeko eremuetatik urrun egotea eskatu diete herritarrei, ahal den neurrian. Era berean, lurrikararen magnitudea 7koa dela azpimarratu dute, Uki eta Hikawa eremuetan inoizko handiena da, Japoniako eskalan.
Oraingoz, ez da arazorik izan Sendaiko zentral nuklearrean, Kagoshiman, eta Gnekaikoan, Sagako prefekturan, Kyushuko konpainia elektrikoak azaldu duenez.
Bestalde, Sanae Takaichi Japoniako lehen ministroak "erne egoteko" eskatu die kaltetutako eremuetan dauden guztiei, "antzeko lurrikara gehiago izan daitezkeelako". Gainera, Gobernua lurrikarek "eragin ditzaketen kalteak eta egoera aztertzen" ari dela adierazi du.
Zure interesekoa izan daiteke
15 urteko mutil bat atxilotu dute Seattleko tiroketarekin lotura duelakoan
Gutxienez hiru pertsona hil eta lau zauritu ziren gastronomia-jaialdi ezagun batean izandako tiroketan. Poliziak bigarren susmagarri baten bila jarraitzen du.
Macronek iragarri du Landetako sutea "kontrolpean" dagoela, baina Girondakoak "oso gogor" jarraitzen duela
Girondako departamenduan piztutako sutearen harira, Eliseoko buruak esan du "borrokan" jarraitzen dutela. "Egonkortu egin da, gutxigorabehera, baina oso gogorra izaten jarraitzen du, eta oso zuhurrak izan behar gara datozen orduetan eta egunetan", ohartarazi du.
Iranen aurkako bonbardaketak gelditzeko agindu du Trumpek, akordio bat negoziatzeko
Hala ere, ohartarazi du erasoei berriro ekingo diela elkarrizketek porrot egiten badute.
Gutxienez hiru pertsona hil eta lau zauritu dira tiroketa batean Seattle hirian
Tiroketa gastronomia jaialdi batean gertatu da. Alkatearen arabera, pertsona bat atxilotu dute gertaerarekin lotura duelakoan.
Kolonoek izua zabaltzen jarraitzen dute, Israelgo Gobernuak Zisjordaniaren aurkako setioa larriagotzen duen bitartean
Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak iragarri du "terrorismoaren aurkako" operazioak datozen asteetan ere luzatuko direla. Palestinako Aginte Nazionalak "premiazko nazioarteko interbentzioa" eskatu du.
Girondako suteak 240 etxebizitza suntsitu ditu eta 75 suhiltzaile zauritu dira
42.000 hektarea kiskali ditu jada, eta 220.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte. Agintariek, hala ere, baztertu egin dute Bordele husteko aukera, oraingoz. Macron presidenteak ministerio arteko bilera deitu du astelehen goizerako, krisia aztertzeko.
Poliziak larunbateko harrapaketaren ustezko egilea hil du, tiroz, Berlinetik gertu
Abdul Ballout 21 urteko gizonari urtebete eta hamar hilabeteko espetxe-zigorra ezarri zioten maiatzean, Sirian Estatu Islamikoarekin bat egiten saiatzeagatik.
A63 errepidea itxi dute Baionan, Bordelerako noranzkoan, Gironda eta Landetako suteengatik
Sophie Broca Girondako prefetak bertara ez joateko eskatu die turistei. Gainera, iragarri du ez duela baimenduko "ebakuatuak itzultzea, ezta inguruko lan-jarduera garatzea ere", gutxienez astelehenenera arte.
Hildako bat eta 16 zauritu Berlinen, Harrotasunaren festan izan den harrapaketa batean
Pertsona bat hil da eta 16 zauritu dira Berlinen, Harrotasun Eguneko ospakizunetan, auto batek harrapatuta. Hainbat lagun harrapatu ostean, erasotzaileak ihes egin du, baina bila ari dira. Poliziaren arabera, erasotzaileak ideologia islamista du.