AEBk Kuwaiten duen base militar baten aurkako erasoa aldarrikatu du Iranek
Irakeko Gobernuak ukatu egin du bere lurraldearen barruan erasoak baimendu izana, Estatu Batuetako presidenteak aste honetan ziurtatu ostean Saudi Arabiarekin batera eta Irakekin koordinatuta egin zituztela erasoak. Bestalde, Itsaso Gorria babesteko nazioarteko koalizio baten sorrera iragarri du Saudi Arabiak.
Ameriketako Estatu Batuek Kuwaiten duen base militar baten aurka drone bidezko erasoa egin duela aldarrikatu du Iranek, Tasnim albiste-agentziak —Irango Guardia Iraultzailearen gertuko hedabidea— zabaldu duen Irango Armadaren oharraren arabera. Irango Guardia Iraultzaileak azaldu duenez, AEBk Islamiar Errepublikaren aurka egindako azken erasoei erantzunez egin ditu erasoak.
Irango agintari militarrak "erantzun" gisa justifikatu ditu erasoak. Izan ere, AEBko Armadak horren aurkako eraso gehiago egin ditu azken egunetan, tartean Ormuzko itsasartean dagoen Qeshm uhartean. Etxebizitza baten kontra egin zuen eta gutxienez hiru pertsona hil zituen.
Irakek ukatu egin du erasoak baimendu izana
Irakeko Gobernuak ukatu egin du bere lurraldearen barruan erasoak baimendu izana. Haider al Abudi Irakeko Gobernuaren bozeramaileak Al Iraqiya News telebista-katean egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, "Irakeko Gobernua ez da gerraren parte izango".
Hortaz, Irakeko Gobernuak gezurtatu egin du Donald Trump presidente estatubatuarraren adierazpenak, Trumpek esan ostean Saudi Arabiarekin batera eta Irakekin koordinatuta egin zituztela erasoak.
Itsaso Gorria babesteko nazioarteko koalizioa
Bestalde, Itsaso Gorria babesteko nazioarteko koalizio baten sorrera iragarri du Saudi Arabiak.
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