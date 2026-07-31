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AEBk Kuwaiten duen base militar baten aurkako erasoa aldarrikatu du Iranek

Irakeko Gobernuak ukatu egin du bere lurraldearen barruan erasoak baimendu izana, Estatu Batuetako presidenteak aste honetan ziurtatu ostean Saudi Arabiarekin batera eta Irakekin koordinatuta egin zituztela erasoak. Bestalde, Itsaso Gorria babesteko nazioarteko koalizio baten sorrera iragarri du Saudi Arabiak. 

FOTODELDÍA TEHERÁN (IRÁN (República Islámica de)), 15/07/2026.- Mujeres iraníes caminan junto a un mural del difunto Líder Supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, este miércoles. El ejército estadounidense ha restablecido oficialmente el bloqueo naval contra los puertos iraníes y ha llevado a cabo un cuarto día consecutivo de ataques contra las capacidades militares de Teherán, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICCIONES: Prohibido el acceso a medios de comunicación israelíes/canales de televisión en persa fuera de Irán/Estrictamente prohibido el acceso a BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Televisión Internacional de Irán. (Según lo dispuesto por la Dirección General de Medios de Comunicación Extranjeros de Irán)
Iran, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuek Kuwaiten duen base militar baten aurka drone bidezko erasoa egin duela aldarrikatu du Iranek, Tasnim albiste-agentziak —Irango Guardia Iraultzailearen gertuko hedabidea— zabaldu duen Irango Armadaren oharraren arabera. Irango Guardia Iraultzaileak azaldu duenez, AEBk Islamiar Errepublikaren aurka egindako azken erasoei erantzunez egin ditu erasoak.

Irango agintari militarrak "erantzun" gisa justifikatu ditu erasoak. Izan ere, AEBko Armadak horren aurkako eraso gehiago egin ditu azken egunetan, tartean Ormuzko itsasartean dagoen Qeshm uhartean. Etxebizitza baten kontra egin zuen eta gutxienez hiru pertsona hil zituen.

Irakek ukatu egin du erasoak baimendu izana

Irakeko Gobernuak ukatu egin du bere lurraldearen barruan erasoak baimendu izana. Haider al Abudi Irakeko Gobernuaren bozeramaileak Al Iraqiya News telebista-katean egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, "Irakeko Gobernua ez da gerraren parte izango". 

Hortaz, Irakeko Gobernuak gezurtatu egin du Donald Trump presidente estatubatuarraren adierazpenak, Trumpek esan ostean Saudi Arabiarekin batera eta Irakekin koordinatuta egin zituztela erasoak.

Itsaso Gorria babesteko nazioarteko koalizioa

Bestalde, Itsaso Gorria babesteko nazioarteko koalizio baten sorrera iragarri du Saudi Arabiak.

Ekialde Hurbila Iran Ameriketako Estatu Batuak Saudi Arabia Munduko albisteak

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