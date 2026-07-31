Irán reivindica un ataque contra una base de Estados Unidos en Kuwait
El Ejército de Irán ha asegurado haber lanzado un ataque con drones, en la noche de este jueves, contra una base aérea de Estados Unidos en Kuwait, según ha precisado en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim. El ataque se produce en represalia por los últimos ataques perpetrados por las tropas estadounidenses contra la República Islámica.
La autoridad militar iraní ha justificado estos ataques, refiriéndose a ellos como una "respuesta" a las "recientes agresiones del Ejército terrorista estadounidense" contra el país y, en concreto, por el "bárbaro ataque perpetrado contra una vivienda de la isla de Qeshm", en pleno estrecho de Ormuz, el cual se saldó, en la víspera, con al menos tres muertos y dos heridos.
Irak niega haber autorizado ataques dentro de su territorio
El Gobierno de Irak ha negado este jueves haber autorizado ataques dentro de su territorio. El portavoz del Ejecutivo iraquí, Haider al Abudi, ha señalado en una entrevista emitida en la cadena Al Iraqiya News que "el Gobierno no formará parte de la guerra, ni ha formado parte de ningún bando en el conflicto regional".
Sus declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense haya afirmado que los ataques, dirigidos contra instalaciones de las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popuar (FMP) en Irak y que se saldaron al menos 20 muertos, fueron coordinados con las autoridades iraquíes.
Coalición internacional para proteger el mar Rojo
Arabia Saudí ha anunciado este jueves la creación de la Alianza Multinacional de Defensa Marítima, una coalición internacional que se encargará de "reforzar la seguridad marítima" en el mar Rojo, el golfo de Aden y el estrecho de Bab al Mandeb.
El Ministerio de Defensa saudí ha dicho en un comunicado que la alianza, que tendrá sede en Arabia Saudí, fue establecida en una reunión de jefes de Estado Mayor y representantes de 43 países, además de la Unión Europea (UE). Ha explicado que 14 países fueron firmantes del documento fundacional de la alianza, sin especificar cuáles, pero medios saudíes han indicado que entre ellos se encontraban Kuwait, Catar, Turquía, Pakistán, Jordania, Egipto, Sudán, Somalia y Yibuti.
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