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Irán reivindica un ataque contra una base de Estados Unidos en Kuwait

El Gobierno de Irak ha negado haber autorizado ataques dentro de su territorio, después de que el presidente de Estados Unidos haya asegurado que los bombardeos perpetrados esta semana junto a Arabia Saudí contra territorio iraquí fueron coordinados con Bagdad. Por otra parte, Arabía Saudí ha anunciado la creación de una coalición internacional para proteger el Mar Rojo.
FOTODELDÍA TEHERÁN (IRÁN (República Islámica de)), 15/07/2026.- Mujeres iraníes caminan junto a un mural del difunto Líder Supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, este miércoles. El ejército estadounidense ha restablecido oficialmente el bloqueo naval contra los puertos iraníes y ha llevado a cabo un cuarto día consecutivo de ataques contra las capacidades militares de Teherán, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICCIONES: Prohibido el acceso a medios de comunicación israelíes/canales de televisión en persa fuera de Irán/Estrictamente prohibido el acceso a BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Televisión Internacional de Irán. (Según lo dispuesto por la Dirección General de Medios de Comunicación Extranjeros de Irán)
Irán, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua: Iran, Ameriketako Estatu Batuak eta Saudi Arabia
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Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército de Irán ha asegurado haber lanzado un ataque con drones, en la noche de este jueves, contra una base aérea de Estados Unidos en Kuwait, según ha precisado en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim. El ataque se produce en represalia por los últimos ataques perpetrados por las tropas estadounidenses contra la República Islámica.

La autoridad militar iraní ha justificado estos ataques, refiriéndose a ellos como una "respuesta" a las "recientes agresiones del Ejército terrorista estadounidense" contra el país y, en concreto, por el "bárbaro ataque perpetrado contra una vivienda de la isla de Qeshm", en pleno estrecho de Ormuz, el cual se saldó, en la víspera, con al menos tres muertos y dos heridos.

Irak niega haber autorizado ataques dentro de su territorio

El Gobierno de Irak ha negado este jueves haber autorizado ataques dentro de su territorio. El portavoz del Ejecutivo iraquí, Haider al Abudi, ha señalado en una entrevista emitida en la cadena Al Iraqiya News que "el Gobierno no formará parte de la guerra, ni ha formado parte de ningún bando en el conflicto regional".

Sus declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense haya afirmado que los ataques, dirigidos contra instalaciones de las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popuar (FMP) en Irak y que se saldaron al menos 20 muertos, fueron coordinados con las autoridades iraquíes.

Coalición internacional para proteger el mar Rojo

Arabia Saudí ha anunciado este jueves la creación de la Alianza Multinacional de Defensa Marítima, una coalición internacional que se encargará de "reforzar la seguridad marítima" en el mar Rojo, el golfo de Aden y el estrecho de Bab al Mandeb.

El Ministerio de Defensa saudí ha dicho en un comunicado que la alianza, que tendrá sede en Arabia Saudí, fue establecida en una reunión de jefes de Estado Mayor y representantes de 43 países, además de la Unión Europea (UE). Ha explicado que 14 países fueron firmantes del documento fundacional de la alianza, sin especificar cuáles, pero medios saudíes han indicado que entre ellos se encontraban Kuwait, Catar, Turquía, Pakistán, Jordania, Egipto, Sudán, Somalia y Yibuti. 

Oriente Próximo Irán Estados Unidos Arabia Saudí Internacional

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