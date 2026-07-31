El Ejército de Irán ha asegurado haber lanzado un ataque con drones, en la noche de este jueves, contra una base aérea de Estados Unidos en Kuwait, según ha precisado en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim. El ataque se produce en represalia por los últimos ataques perpetrados por las tropas estadounidenses contra la República Islámica.

La autoridad militar iraní ha justificado estos ataques, refiriéndose a ellos como una "respuesta" a las "recientes agresiones del Ejército terrorista estadounidense" contra el país y, en concreto, por el "bárbaro ataque perpetrado contra una vivienda de la isla de Qeshm", en pleno estrecho de Ormuz, el cual se saldó, en la víspera, con al menos tres muertos y dos heridos.

