Trumpek Iranekin akordioa hitzartu duela iragarri du, gerrari amaiera emateko
Pakistango lehen ministroak Washingtonen eta Teheranen arteko bitartekari lanak egin ditu, eta akordioaren berri eman du. Jakinarazi duenez, sinadura ofiziala ekainaren 19an egingo dute, Suitzan.
Donald Trump AEBko presidenteak igande honetan iragarri du akordioa lortu duela Iranekin Ormuzko itsasartea berriz irekitzeko eta bi herrialdeen arteko gatazkari amaiera emateko, hiru hilabetez luzatu ondoren.
Truth Social sare sozialean argitaratutako mezu batean, Trumpek adierazi du akordioak aurreikusten duela itsasarte estrategikoa bidesaririk gabe berriz irekitzea eta, era berean, AEBk Irango portuen gainean ezarritako itsas blokeoa berehala kentzea.
Bestalde, Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak, Washingtonen eta Teheranen arteko bitartekari lanak egin dituenak, akordioa baieztatu du, eta jakinarazi du sinadura ofiziala ekainaren 19an egingo dutela, Suitzan.
Akordioaren helburua da eskualdean krisi larria eragin duen gerrari amaiera ematea. Gatazkak eragin handia izan du nazioarteko energia-merkataritzan ere, Ormuzko itsasartea itxita egon delako; izan ere, munduan kontsumitzen den petrolioaren % 20 inguru igarotzen da handik.
Europako estatuen erreakzioa
Frantziako, Erresuma Batuko, Alemaniako eta Italiako gobernuek igande honetan "poz handiz" hartu dute Estatu Batuen eta Iranen arteko "ulermen memoranduma" iragarri izana. Era berean, "premiazkotzat" jo dute Ormuzko itsasartea berriro irekitzea, nabigazio-askatasun "baldintzarik eta murrizketarik gabekoa" bermatzeko.
"Poz handiz hartzen dugu Estatu Batuen eta Iranen arteko ulermen memoranduma iragarri izana. Estatu Batuak, Irango Gobernua eta inplikatutako alderdi guztiak zoriontzen ditugu, tartean Pakistan, Qatar eta gainerako bitartekariak, aurrerapauso diplomatiko honengatik", adierazi dute lau herrialde horietako buruzagiek, adierazpen bateratu batean. Testu berean, "funtsezkotzat" jo dute "Ormuzko itsasartea premiaz berriro irekitzea eta bermatzea nabigazio-askatasuna baldintzarik gabe eta inolako murrizketarik gabe".
Espainiako Gobernuko Atzerri Gaietarako ministroak, Jose Manuel Albaresek, astelehen honetan ongietorria eman dio Estatu Batuek eta Iranek lortutako bake-akordioari.
Albaresek, X sare sozialean duen profilaren bidez, "bitartekarien ahaleginak" ere eskertu ditu, eta azpimarratu du "Ormuzko itsasartetik nabigazio aske eta segurua funtsezkoa" dela.
Trump, G7rako bidean
Estatu Batuetako presidente Donald Trump astelehen honetan Frantziara doa, G7ko buruzagien goi-bileran parte hartzera, gerra amaitzeko eta Ormuzko itsasartea desblokeatzeko akordioa iragarri ondoren.
Trumpek Air Force One presidenteen hegazkina hartzea aurreikusita du, igande honetan Etxe Zuriko lorategietan egin den UFC arte martzial mistoen borrokaldietara joan ondoren. Ekitaldia bere 80. urtebetetzea ospatzeko antolatu da.
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