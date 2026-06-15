IRAN-AEB GERRA

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Hezbollahk ontzat jo du Libanoko su-etena eta Iran zoriondu du lortutako akordioagatik

Hala ere, xiiten miliziak akordio hau ulertzen du lurraldea "erabat askatu aurreko urrats" gisa eta Libanoko indar politikoei "jarrera nazional bateratua" eskatu die, Israelen aurrean herrialdearen subiranotasuna babesteko. Israelek, ordea, argi du momentuz ez dituela indar armatuak Libano hegoaldetik erretiratuko.

Israelek Libanoko hegoaldea bonbardatu du eta hainbat eraikin suntsitu ditu (ekainak 14)

Israelgo indarrek Libano hegoaldean egindako bonbardaketetako bat. Argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

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Hezbollahk, Libanoko milizia xiitak, Iran zoriondu du "fronte guztietarako" su-eten akordioa lortu duelako Estatu Batuekin. Horren arabera, Israelek Libano bonbardatzeari utzi beharko lioke.

Miliziak zabaldu duen oharrean, "lorpen handitzat "jo du elkar ulertzea. Horrez gainera, eskerrak eman dizkio Irani behin eta berriz eskatu duelako Libanoko gerraren amaiera akordioetan sartzea.

Hala ere, Hezbollahk akordio hori ulertzen du "lurraldearen erabateko askapena" lortu aurreko etapa gisa. Alegia, akordio horren ondoren, espero du Israelek Hegoaldean okupatutako lurrak utziko dituela, presoak itzuliko direla eta gerrak kaltetutako eremuen berreraikuntzari ekingo zaiola.

Akordioa ontzat eman duen arren, desplazatutako libanoarrei eskatu die, etxera itzultzen hasi aurretik, agintari eskudunen jarraibideen zain egoteko, Israelek su-etena ez betetzeagatik sor daitezkeen arriskuak saihesteko.

Desadostasunak Israelen tropen erretiratzeari buruz

Israeli ere mezua bidali dio Hezbollah miliziak: ohartarazi du Libanoren lurraldea, biztanleria eta subiranotasuna defendatzeko konpromisoari eutsiko diola, harik eta Israel erabat erretiratu eta presoak askatu arte.

"Fase horretan, Libanoko agintariek eta indar politiko guztiek jarrera nazional bateratua berreskuratu behar dute, herriak adostutako helburuak lortzeko. Helburu horiek Libanoren interesentzat baliagarriak izango dira, eta haren subiranotasuna, indarra eta erresilientzia babestu beharko dituzte Israelen anbizioen aurrean", gaineratu du mugimenduak oharrean.

Libanoko gobernuak ere, Joseph Aoun presidentearen ahotik, positibotzat jo du AEBren eta Iranen arteko akordioak Libano barne hartzea, eta espero du "libanoarrei aukera ematea suntsitua izan dena berreraikitzeko eta beren bizitza normala berreskuratzeko".

Nawaf Salam Libanoko lehen ministroak esan du Israelekin egiten ari diren negoziazioetan ahaleginak areagotuko dituztela, Israelgo armada Libano hegoaldetik "erabat erretiratzea" lortzeko.

Hala ere, dagoeneko Tel Avivek aurreratu du ez duela bere posizioak uzteko asmorik. Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak adierazi duenez, Israel "FDIak (Israelgo Defentsa Indarrak) Libanotik erretiratzearen aurka dago, egungo eta etorkizuneko presio guztiak gorabehera. Netanyahu lehen ministroak argi utzi zien Donald Trump AEBko presidenteari eta AEBko beste goi-funtzionarioei".

Teheranek eta Washingtonek bake akordio bat iragarri zuten igandean gerrari amaiera emateko eta Ormuzeko itsasartea berriz irekitzeko. Iranek ziurtatu du akordio horretan Libanoko su-etena ere jasotzen dela. Alde guztiek adostutakoa betetzen badute, datorren ostiralean, ekainaren 19an, egingo da sinadura ekitaldia Suitzan. Horren ostean, Irango programa nuklearra negoziatzen hasiko dira bi aldeak.

Joan zen martxoaren 2an Israel Libano erasotzen hasi zenetik 3.783 pertsona hil eta 11.699 zauritu direla kalkulatu du Libanoko Osasun Ministerioak. Gainera, ehunka mila pertsonak etxetik alde egin behar izan dute, batez ere herrialdearen hegoaldean, Israelen bonbardaketen ondorioz.

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