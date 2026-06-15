Hezbollahk ontzat jo du Libanoko su-etena eta Iran zoriondu du lortutako akordioagatik
Hala ere, xiiten miliziak akordio hau ulertzen du lurraldea "erabat askatu aurreko urrats" gisa eta Libanoko indar politikoei "jarrera nazional bateratua" eskatu die, Israelen aurrean herrialdearen subiranotasuna babesteko. Israelek, ordea, argi du momentuz ez dituela indar armatuak Libano hegoaldetik erretiratuko.
Hezbollahk, Libanoko milizia xiitak, Iran zoriondu du "fronte guztietarako" su-eten akordioa lortu duelako Estatu Batuekin. Horren arabera, Israelek Libano bonbardatzeari utzi beharko lioke.
Miliziak zabaldu duen oharrean, "lorpen handitzat "jo du elkar ulertzea. Horrez gainera, eskerrak eman dizkio Irani behin eta berriz eskatu duelako Libanoko gerraren amaiera akordioetan sartzea.
Hala ere, Hezbollahk akordio hori ulertzen du "lurraldearen erabateko askapena" lortu aurreko etapa gisa. Alegia, akordio horren ondoren, espero du Israelek Hegoaldean okupatutako lurrak utziko dituela, presoak itzuliko direla eta gerrak kaltetutako eremuen berreraikuntzari ekingo zaiola.
Akordioa ontzat eman duen arren, desplazatutako libanoarrei eskatu die, etxera itzultzen hasi aurretik, agintari eskudunen jarraibideen zain egoteko, Israelek su-etena ez betetzeagatik sor daitezkeen arriskuak saihesteko.
Desadostasunak Israelen tropen erretiratzeari buruz
Israeli ere mezua bidali dio Hezbollah miliziak: ohartarazi du Libanoren lurraldea, biztanleria eta subiranotasuna defendatzeko konpromisoari eutsiko diola, harik eta Israel erabat erretiratu eta presoak askatu arte.
"Fase horretan, Libanoko agintariek eta indar politiko guztiek jarrera nazional bateratua berreskuratu behar dute, herriak adostutako helburuak lortzeko. Helburu horiek Libanoren interesentzat baliagarriak izango dira, eta haren subiranotasuna, indarra eta erresilientzia babestu beharko dituzte Israelen anbizioen aurrean", gaineratu du mugimenduak oharrean.
Libanoko gobernuak ere, Joseph Aoun presidentearen ahotik, positibotzat jo du AEBren eta Iranen arteko akordioak Libano barne hartzea, eta espero du "libanoarrei aukera ematea suntsitua izan dena berreraikitzeko eta beren bizitza normala berreskuratzeko".
Nawaf Salam Libanoko lehen ministroak esan du Israelekin egiten ari diren negoziazioetan ahaleginak areagotuko dituztela, Israelgo armada Libano hegoaldetik "erabat erretiratzea" lortzeko.
Hala ere, dagoeneko Tel Avivek aurreratu du ez duela bere posizioak uzteko asmorik. Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak adierazi duenez, Israel "FDIak (Israelgo Defentsa Indarrak) Libanotik erretiratzearen aurka dago, egungo eta etorkizuneko presio guztiak gorabehera. Netanyahu lehen ministroak argi utzi zien Donald Trump AEBko presidenteari eta AEBko beste goi-funtzionarioei".
Teheranek eta Washingtonek bake akordio bat iragarri zuten igandean gerrari amaiera emateko eta Ormuzeko itsasartea berriz irekitzeko. Iranek ziurtatu du akordio horretan Libanoko su-etena ere jasotzen dela. Alde guztiek adostutakoa betetzen badute, datorren ostiralean, ekainaren 19an, egingo da sinadura ekitaldia Suitzan. Horren ostean, Irango programa nuklearra negoziatzen hasiko dira bi aldeak.
Joan zen martxoaren 2an Israel Libano erasotzen hasi zenetik 3.783 pertsona hil eta 11.699 zauritu direla kalkulatu du Libanoko Osasun Ministerioak. Gainera, ehunka mila pertsonak etxetik alde egin behar izan dute, batez ere herrialdearen hegoaldean, Israelen bonbardaketen ondorioz.
Zure interesekoa izan daiteke
Trumpek G7ra iristean: "Ostiraletik aurrera Ormuz erabat irekita egotea espero dut"
G7aren goi-bileran parte hartzen ari diren liderrak Evian-les-Bains Frantziako herrian daude jada. Lurreratu bezain laster, AEBko presidente Donald Trumpek eta Emmanuel Macron Frantziako liderrak aldebiko bilera egin dute. Iranekin lortutako akordioa izan da gai nagusietako bat.
Erresuma Batuak sare sozialetan sartzea debekatu die 16 urtetik beherakoei
Australiak eta Erresuma Batuak 16 urtetan ezarri dute sare sozialetan sartzeko gutxieneko adina. Frantziak 15 urtetan ezarri zuen, eta Espainiak ere 16 urtetan jartzeko asmoa dauka.
Zer gertatuko da Ormuzko itsasartearekin? AEB-Iran akordioaren gakoak
Estatu Batuen, Iranen eta bien arteko bitartekari Pakistanen ikuspuntuak, gerrari amaiera emateko atariko akordioaren edukiari buruz.
UFCren 60 milioiko borroka-gala, Etxe Zurian: honela ospatu du Trumpek bere 80. urtebetetzea
Ekitaldirako, estadio bat eraiki zuten Etxe Zuriko hegoaldeko lorategian, 4.000 bat laguneko edukierarekin. Arte martzialetako borroka-ikuskizunak 60 milioi dolarreko kostua izan du, eta Trumpen aurkariek kritikatu egin dute, Etxe Zuria helburu komertzialak dituen ekitaldi pribatu baterako erabiltzea leporatuta.
Lau urteko kartzela-zigorra ezarri diote Mette-Marit printzesaren semeari, bortxaketa eta tratu txarrak egotzita
39 delitu leporatzen zizkioten Marius Borg Høibyri, Mette-Maritek Haakon printze oinordekoarekin ezkondu aurretik izan zuen semeari.
Albiste izango dira: AEBren eta Iranen arteko bake akordioa, Zubietako espetxearen inaugurazioa eta medikuen greba
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Trumpek Iranekin akordioa hitzartu duela iragarri du, gerrari amaiera emateko
Pakistango lehen ministroak Washingtonen eta Teheranen arteko bitartekari lanak egin ditu, eta akordioaren berri eman du. Jakinarazi duenez, sinadura ofiziala ekainaren 19an egingo dute, Suitzan.
Manifestazio jendetsua egin dute Genevan G7ko gailurraren kontra, eta istiluak sortu dira amaieran
Frantziako agintariek ez dute manifestaziorik baimendu, eta, beraz, No G7 taldeak mobilizazioa Genevan egitea eskatu du. Oro har, martxa baketsua izan da. Dena dela, manifestari talde batek harriak eta bengalak jaurti ditu, eta poliziak negar eragiteko gasa bota du.
Libanok NBEn salatu du Israelek herbizidak erabiltzen dituela arma kimiko gisa
"Israelek glifosatoarekin fumigatu zituen 2026ko otsailaren 1ean Libanoko mugako hainbat herri", esan du bertako Gobernuak Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiari eta NBEko Segurtasun Kontseiluari zuzendutako gutunean.