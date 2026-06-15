La milicia chií libanesa Hezbollah ha felicitado a Irán por el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Estados Unidos “en todos los frentes”, lo que incluye también que Israel deje de bombardear el Líbano. La milicia ve este acuerdo como una etapa previa a la “liberación total” del territorio.

En un comunicado difundido, Hezbollah ha calificado el entendimiento como un "gran logro" y ha agradecido a Irán que haya insistido en la inclusión del Líbano en cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra.

No obstante, el grupo insistió en que el acuerdo constituye únicamente una etapa previa a lo que ha definido como la "liberación total del territorio” libanés, especialmente el sur ocupado por tropas israelíes, además del regreso de los prisioneros y la reconstrucción de las zonas afectadas por la guerra.

A pesar de celebrar el acuerdo, Hezbollah ha hecho un llamamiento a los desplazados para que esperen las instrucciones de las autoridades competentes antes de regresar a sus localidades, con el objetivo de evitar riesgos derivados de posibles incumplimientos del alto el fuego por parte de Israel.

Discrepancias sobre la retirada de las tropas de Israel

La milicia chií se ha dirigido a Israel para advertirle de que mantendrá su compromiso con la defensa del territorio, la población y la soberanía del Líbano, hasta que se produzca una retirada israelí completa y sean liberados los prisioneros.

“Esta fase exige que las autoridades y todas las fuerzas políticas libanesas retomen una posición nacional unificada para alcanzar los objetivos consensuados por el pueblo, objetivos que sirvan a los intereses del Líbano y preserven su soberanía, fortaleza y resiliencia frente a las ambiciones israelíes”, ha agregado el movimiento en la nota.

El gobierno libanés, por boca de su presidente, Joseph Aoun, también ha valorado positivamente que el acuerdo entre EE. UU. e Irán incluya el Líbano y espera que "permita a los libaneses dedicarse a reconstruir lo que ha sido destruido y a recuperar su vida normal" después de todo lo sufrido.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, que su gobierno redoblará sus esfuerzos en las negociaciones con Israel que se desarrollan en Washington para lograr "la retirada completa" del ejército israelí del sur del Líbano, aunque Tel Aviv ya ha adelantado que no tiene intención de abandonar sus posiciones.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que Israel se opone "a la retirada de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) del Líbano, a pesar de todas las presiones actuales y futuras. El primer ministro Netanyahu se lo dejó claro al presidente estadounidense Donald Trump y a otros altos funcionarios estadounidenses."

Teherán y Washington anunciaron el domingo un acuerdo preliminar de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Irán asegura que en ese acuerdo se incluye también una tregua en el Líbano. Si todas las partes cumplen con lo acordado, la firma se realizará el próximo viernes en Suiza. Tras ello, las dos partes comenzarán a negociar el programa nuclear iraní.

El Ministerio de Salud del Líbano ha calculado que desde que comenzó la ofensiva israelí el 2 de marzo, han muerto 3783 personas y han resultado heridas 11 699. Además, cientos de miles han tenido que abandonar sus hogares, sobre todo en el sur del país, a raíz de los bombardeos israelíes.