Hezbollah celebra el alto el fuego en el Líbano y felicita a Irán por el acuerdo
La milicia chií libanesa Hezbollah ha felicitado a Irán por el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Estados Unidos “en todos los frentes”, lo que incluye también que Israel deje de bombardear el Líbano. La milicia ve este acuerdo como una etapa previa a la “liberación total” del territorio.
En un comunicado difundido, Hezbollah ha calificado el entendimiento como un "gran logro" y ha agradecido a Irán que haya insistido en la inclusión del Líbano en cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra.
No obstante, el grupo insistió en que el acuerdo constituye únicamente una etapa previa a lo que ha definido como la "liberación total del territorio” libanés, especialmente el sur ocupado por tropas israelíes, además del regreso de los prisioneros y la reconstrucción de las zonas afectadas por la guerra.
A pesar de celebrar el acuerdo, Hezbollah ha hecho un llamamiento a los desplazados para que esperen las instrucciones de las autoridades competentes antes de regresar a sus localidades, con el objetivo de evitar riesgos derivados de posibles incumplimientos del alto el fuego por parte de Israel.
Discrepancias sobre la retirada de las tropas de Israel
La milicia chií se ha dirigido a Israel para advertirle de que mantendrá su compromiso con la defensa del territorio, la población y la soberanía del Líbano, hasta que se produzca una retirada israelí completa y sean liberados los prisioneros.
“Esta fase exige que las autoridades y todas las fuerzas políticas libanesas retomen una posición nacional unificada para alcanzar los objetivos consensuados por el pueblo, objetivos que sirvan a los intereses del Líbano y preserven su soberanía, fortaleza y resiliencia frente a las ambiciones israelíes”, ha agregado el movimiento en la nota.
El gobierno libanés, por boca de su presidente, Joseph Aoun, también ha valorado positivamente que el acuerdo entre EE. UU. e Irán incluya el Líbano y espera que "permita a los libaneses dedicarse a reconstruir lo que ha sido destruido y a recuperar su vida normal" después de todo lo sufrido.
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, que su gobierno redoblará sus esfuerzos en las negociaciones con Israel que se desarrollan en Washington para lograr "la retirada completa" del ejército israelí del sur del Líbano, aunque Tel Aviv ya ha adelantado que no tiene intención de abandonar sus posiciones.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que Israel se opone "a la retirada de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) del Líbano, a pesar de todas las presiones actuales y futuras. El primer ministro Netanyahu se lo dejó claro al presidente estadounidense Donald Trump y a otros altos funcionarios estadounidenses."
Teherán y Washington anunciaron el domingo un acuerdo preliminar de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Irán asegura que en ese acuerdo se incluye también una tregua en el Líbano. Si todas las partes cumplen con lo acordado, la firma se realizará el próximo viernes en Suiza. Tras ello, las dos partes comenzarán a negociar el programa nuclear iraní.
El Ministerio de Salud del Líbano ha calculado que desde que comenzó la ofensiva israelí el 2 de marzo, han muerto 3783 personas y han resultado heridas 11 699. Además, cientos de miles han tenido que abandonar sus hogares, sobre todo en el sur del país, a raíz de los bombardeos israelíes.
Te puede interesar
¿Qué ocurrirá con el estrecho de Ormuz? Claves del acuerdo entre EE. UU. e Irán
Reacciones de Estados Unidos, Irán y el mediador entre ambos, Pakistán, sobre el contenido del acuerdo preliminar para poner fin a la guerra.
Una velada de la UFC de 60 millones de dólares en la Casa Blanca: así ha celebrado Trump sus 80 años
Para el evento, se instaló un estadio temporal en el jardín sur de la Casa Blanca con capacidad para unas 4000 personas. El espectáculo de artes marciales, que ha costado 60 millones de dólares, ha sido criticado por los detractores de Trump, por utilizar la Casa Blanca para un evento privado con fines comerciales.
Condenan a cuatro años de prisión al hijo de la princesa Mette-Marit por violación y maltrato
Marius Borg Høiby, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, estaba acusado de 39 delitos.
Será noticia: Acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán, inauguración de la cárcel de Zubieta y huelga del personal médico
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Trump anuncia un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha ejercido como mediador entre Washington y Teherán, ha confirmado la existencia del acuerdo y ha anunciado que la firma oficial tendrá lugar el próximo 19 de junio en Suiza.
Líbano denuncia ante la ONU que Israel utiliza herbicidas como armas químicas en sus ataques contra el país
"Israel fumigó con glifosato el 1 de febrero de 2026 varias poblaciones libanesas fronterizas", ha señalado el Gobierno libanés en una misiva dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad de la ONU.
La multitudinaria manifestación en contra de la cumbre G7 en Ginebra termina con altercados
Las autoridades francesas no han autorizado ninguna marcha, por lo que el colectivo organizador No G7 ha pedido realizar una movilización en la vecina Ginebra. La manifestación, en su mayor parte pacífica, ha finalizado con enfrentamientos con la policía y con destrozos de mobiliario urbano por parte de algunos manifestantes.
Peligra el acuerdo entre Irán y EE. UU. por los ataques en Líbano
Irán ha amenazado con romper las negociaciones tras el último ataque israelí en Beirut. Por su parte, Trump ha afirmado que el ataque de hoy "no debería haber ocurrido, sobre todo" en el día en que se prevé que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz.
Suiza rechaza en referéndum limitar a 10 millones su población
Un 55 % de los votantes ha votado en contra de la iniciativa promovida por el partido populista Unión Democrática de Centro (UDC). El proyecto "No a una Suiza de diez millones" pretendía poner coto a la inmigración así como endurecer las normas de asilo.