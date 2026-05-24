Al menos 14 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano tras órdenes de evacuación
Al menos 14 personas, entre ellas un niño, han muerto este domingo en ataques efectuados por Israel contra la región de Nabatieh, en el sur del Líbano, después de que el Ejército israelí emitiera nuevas órdenes de evacuación en la región septentrional pese al frágil alto el fuego en vigor.
El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública del Líbano ha dicho en un comunicado que uno de los ataques, que ha tenido como objetivo la localidad de Sir al Gharbiya, ha causado la muerte de 11 personas, entre ellas un niño y seis mujeres, mientras que otras nueve han resultado heridas, entre ellas cuatro menores.
Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) ha informado de que el Ejército israelí ha intensificado sus ataques contra Nabatieh, que han provocado otros tres muertos y la destrucción de varios edificios residenciales.
Una de estas acciones ha sido efectuada con un dron, que ha apuntado contra una motocicleta en el municipio de Abba y ha matado a un ciudadano sirio, mientras que otra persona ha muerto en otro bombardeo contra la ciudad meridional de Jebchit.
El medio estatal ha apuntado que los aviones de combate israelíes también han atacado las localidades de Zawtar al Sharqiya y Arab Salim, donde un paramédico identificado como Ali Hamud ha perdido la vida cuando su equipo de rescate ha sido objetivo de un bombardeo israelí mientras estaba realizando una inspección en una zona afectada.
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