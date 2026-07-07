Macron continúa sin cambios su visita a Damasco pese a unas explosiones junto a su hotel

Dos fuertes explosiones han tenido lugar este martes en Damasco coincidiendo con la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a la capital siria, la primera que realiza un jefe de Estado europeo al país.

Según la televisión oficial Al Ejbariya, las explosioneshan tenido lugar cerca del hotel Four Seasons de Damasco y las fuerzas de seguridad han comenzado una operación de peinado e identificación.

Pese a ello, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantiene sin cambios el programa oficial de su visita de dos días a Damasco, según han informado fuentes del Elíseo.

"El programa continúa", han señalado desde la Presidencia francesa, que han precisado que en el momento de las explosiones Macron se encontraba en el Palacio Presidencial, donde mantiene una reunión con el presidente sirio y las respectivas delegaciones de ambos países.

Posterior a la comunicación del Elíseo, la agencia estatal de noticias de Turquía ha informado de que al menos 18 personas han resultado heridas en dicha explosiones, cuatro de ellos agentes de la Policía.

El Ministerio del Interior sirio ha detallado que las explosiones han tenido lugar cerca de la sede del Ministerio de Turismo. Ha manifestado que las investigaciones preliminares apuntan a que uno de los artefactos estaba colocado en el interior de un vehículo aparcado en la zona, mientras que el otro estaba dentro de una papelera, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de estos ataques.