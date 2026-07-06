La UEFA tacha de "incomprensible e injustificable" el indulto a Balogun

La UEFA ha cargado este lunes contra la decisión de la FIFA de dejar sin efecto la sanción a Folarin Balogun y permitirle jugar los octavos de final del Mundial. En un comunicado, ha calificado la medida de "inaudita, incomprensible e injustificable" y advirtió de que no aplicar las reglas de forma uniforme pone en riesgo la integridad y la credibilidad de la competición.

El organismo europeo ha defendido que la suspensión automática tras una tarjeta roja "no es una opción discrecional", y ha alertado de que el precedente obligará a tratar de la misma forma futuros casos similares durante el torneo.

Las críticas se han extendido también a Bruselas. El comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef, ha considerado "equivocada" la decisión, mientras que la Comisión Europea ha reclamado que las resoluciones deportivas se adopten con criterios "objetivos y transparentes", sin pronunciarse sobre el caso concreto.

Por su parte, la Federación Belga de Fútbol ha iniciado un procedimiento de apelación ante la FIFA, según medios belgas, al considerar que el indulto contradice el Código Disciplinario y el reglamento del Mundial.

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter también ha censurado la decisión, y ha afirmado que "las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas", después de que The New York Times informara de una supuesta intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, ante Gianni Infantino. Mientras tanto, la FIFA sostiene que actuó al amparo del artículo 27 de su Código Disciplinario.