Millones de personas dan su último adiós a Alí Jameneí
Llamadas a matar a Trump han sido las que se están escuchando en la segunda jornada de los masivos funerales del ayatolá Alí Jameneí en Irán. Unas exequias a las que sí han acudido tres de los hijos del ex líder supremo, pero no su primógenito y heredero Mojtaba, el nuevo ayatolá, al que no se le ha visto en público de momento.
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La capilla ardiente de Alí Jameneí ha sido abierta en Teherán
En la capilla ardiente de Alí Jameneí se ha dado el último adiós al máximo ayatolá asesinado el primer día de la guerra en Teherán. El ataúd de Jameneí ha sido colocado en el centro y, a su alrededor, cuatro urnas funerarias de los familiares que lo acompañaban el día del ataque. A partir de mañana, los ciudadanos podrán acceder a la mezquita donde se encuentra el féretro y, el lunes, este recorrerá las calles de Teherán.
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Washington se prepara para conmemorar el 4 de julio los 250 años de la declaración de independencia de Estados Unidos, una efeméride que Donald Trump ha convertido en una exaltación de su propia figura. El líder republicano acapara el protagonismo con actos de marcado tono electoral, monedas conmemorativas con su rostro y una gran feria en el National Mall. La iniciativa incluye una noria gigante, un arco del triunfo, rodeos, discursos, fuegos artificiales y sobrevuelos de aviones militares. Sin embargo, pese al despliegue, la celebración está resultando un fracaso por la escasa afluencia de público, lo que refuerza las críticas de quienes acusan a Trump de apropiarse de una fiesta nacional para promocionarse políticamente.
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