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Millones de personas dan su último adiós a Alí Jameneí

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Mikel Ayestaran Iranen
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milioika lagunek eman diote azken agurra Ali Khameneiri
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EITB

Última actualización

Llamadas a matar a Trump han sido las que se están escuchando en la segunda jornada de los masivos funerales del ayatolá Alí Jameneí en Irán. Unas exequias a las que sí han acudido tres de los hijos del ex líder supremo, pero no su primógenito y heredero Mojtaba, el nuevo ayatolá, al que no se le ha visto en público de momento.

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