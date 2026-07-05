Millones de personas dan su último adiós a Alí Jameneí

Washington se prepara para conmemorar el 4 de julio los 250 años de la declaración de independencia de Estados Unidos, una efeméride que Donald Trump ha convertido en una exaltación de su propia figura. El líder republicano acapara el protagonismo con actos de marcado tono electoral, monedas conmemorativas con su rostro y una gran feria en el National Mall. La iniciativa incluye una noria gigante, un arco del triunfo, rodeos, discursos, fuegos artificiales y sobrevuelos de aviones militares. Sin embargo, pese al despliegue, la celebración está resultando un fracaso por la escasa afluencia de público, lo que refuerza las críticas de quienes acusan a Trump de apropiarse de una fiesta nacional para promocionarse políticamente.