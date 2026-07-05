Los bomberos dan por estabilizado el incendio de Les Gavarres, en Girona
Sobre el terreno prosiguen los 475 efectivos de los Bomberos y hay un centenar de unidades de la UME, que intentan controlar el fuego y apagarlo, tarea que durará aún algunos días. Se ha levantado el confinamiento y se permite el retorno de los evacuados.
Los bomberos dan por estabilizado el incendio que se desató el viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona), que afecta a unas 2.300 hectáreas, aunque continúan las tareas en su flanco derecho, según ha informado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.
La consellera, acompañada por el inspector jefe de los Bomberos, David Borrell, compareció el sábado por la noche para actualizar los últimos datos sobre el incendio y alertó de que hasta mediados de la próxima semana está prevista una ola de calor en Cataluña, con viento sur y temperaturas altas, con lo que su extinción no será hasta dentro de unos días.
El jefe de la región de emergencia de Girona de los Bombers de la Generalitat, Jordi Martí, ha anunciado este domingo a las 10:40 horas que se levanta el confinamiento y se permite el retorno de los evacuados por el incendio.
En declaraciones a la prensa, ha explicado que la estabilización del incendio avanza "a buen ritmo" y que todo el perímetro se ha estabilizado.
Podrán volver los vecinos de la urbanización de Vall Repòs, en Santa Critina d'Aro, y de edificaciones puntuales de Cabanyes que también se habían evacuado.
La consellera espera que la evolución de las tareas de extinción sea "favorable" y se puedan "consolidar los objetivos marcados por los bomberos", aunque no ha obviado que "quedan días de trabajo" para que sea definitivamente extinguido el fuego.
Sobre las edificaciones afectadas, hay siete, cuatro de ellas totalmente, a la espera de un inventario cuando se terminen las tareas de extinción.
Sobre el terreno prosiguen los 475 efectivos de los Bomberos y hay un centenar de unidades de la UME, con el flanco derecho del incendio que es el que más preocupa.
Por su parte, David Borrell remarcó que aunque se da el incendio por estabilizado, ello no significa que se de por controlado, sino que "no crece, pero su perímetro es muy irregular, muy difícil y no se ha podido rematar, no estamos todavía en el momento de decir que está todo controlado".
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