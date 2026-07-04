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Colectivos de apoyo a los manteros denuncian en Bilbao el "mecanismo perverso" de "represión a los manteros"

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Concentración en defensa de la actividad mantera en Bilbao EUROPA PRESS 04/7/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Manteroen aldeko kolektiboek "manteroak zapaltzeko mekanismo gaiztoa" salatu dute Bilbon
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EITB

Última actualización

Miembros de los colectivos Mbolo Moye Doole y Manteroekin Bat han denuciado que, mientras los manteros sin otro medio de vida son condenados a multas y penas de prisión, y perseguidos por la policía municipal, las grandes marcas que son cómplices del negocio de la falsificación se llenan los bolsillos. 

Bilbao Derechos humanos Sociedad

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