Colectivos de apoyo a los manteros denuncian en Bilbao el "mecanismo perverso" de "represión a los manteros"

Dos tribunales no apreciaron intimidación ni violencia en la agresión grupal de cinco hombres a una mujer el 7 de julio de 2016, y dictaron en 2018 una condena por abuso, mientras miles de voces, primero desde Pamplona y después por todo el estado, gritaban "no es abuso, es violación". Finalmente, lo que era un clamor, se reflejó en una sentencia firme en 2019.