La jueza ha condenado a Nelson David Moreno Bolaños a 24 años de prisión por el asesinato de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021. La sentencia establece una pena de 22 años por asesinato agravado y otros dos años por un delito de estafa informática.

La condena llega después de que un jurado popular declarara al acusado culpable el pasado mes de mayo. El tribunal consideró probado que Moreno acabó con la vida del septuagenario y, minutos después de su fallecimiento, sustrajo 3000 euros de su cuenta bancaria.

Una cita a través de una aplicación

Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2021. La víctima y Nelson David Moreno habían contactado a través de una aplicación de contactos para hombres homosexuales. Una vez en el domicilio del hombre, en Bilbao, el acusado utilizó la técnica de estrangulación conocida como 'mataleón' para acabar con su vida.

El jurado consideró que actuó con alevosía, por lo que declaró al acusado culpable de asesinato. También lo declaró culpable de un delito continuado de estafa informática por las operaciones realizadas con posterioridad al crimen.

La acusación popular, ejercida por la asociación Gehitu, solicitó además que se aplicara la agravante de discriminación por orientación sexual, pero el jurado no la estimó.

Cuarta condena contra Moreno

Esta es la cuarta condena que acumula Nelson David Moreno en el marco de una investigación que todavía tiene recorrido judicial. En un primer juicio fue condenado a 10 años de prisión por el intento de asesinato de un hombre con el que había contactado a través de una aplicación de citas en diciembre de 2021. La víctima consiguió escapar y posteriormente denunció los hechos.

En un segundo procedimiento recibió una condena de dos años y tres meses por delitos económicos, relacionados con otro caso que también podría acabar siendo juzgado como homicidio.

Además, en otro de los juicios celebrados hasta ahora fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un profesor de música de 43 años, ocurrido también en octubre de 2021. En aquel caso, Moreno utilizó igualmente la técnica del 'mataleón antes de robar a la víctima.

Los investigadores le relacionan con hasta siete muertes

El caso de Nelson David Moreno todavía no ha terminado. Durante uno de los procesos judiciales, un ertzaina que participó en la investigación aseguró que el equipo policial veía al acusado “absolutamente relacionado” con hasta siete muertes de hombres homosexuales.

Las víctimas fueron encontradas en sus viviendas y presentaban circunstancias similares. Los investigadores sostienen que los casos podrían estar relacionados con una misma forma de actuar, en encuentros concertados a través de aplicaciones de contactos.

Está previsto que en otoño se celebren otros dos juicios por otros dos homicidios atribuidos al acusado. Por tanto, la nueva condena de 24 años se suma a las penas ya impuestas mientras continúa el proceso judicial por el resto de casos.