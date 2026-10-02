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10 planes para disfrutar de octubre en Euskal Herria. ¿Con cuál te quedas?

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Herrian urriaz gozatzeko 10 plan. Zeinekin geratzen zara?

EITB

Última actualización

Octubre trae consigo una amplia agenda de propuestas culturales, gastronómicas y de ocio en Euskal Herria. Ferias, festivales, exposiciones, espectáculos, tradiciones y planes al aire libre marcan la programación de las próximas semanas.  

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