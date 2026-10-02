La lluvia mantiene en alerta al este peninsular, con más de 150 l/m² en Castellón

Las lluvias intensas mantienen en alerta a buena parte del litoral mediterráneo, especialmente en la Comunitat Valenciana y Catalunya, donde se han activado varios avisos ES Alert ante el riesgo de precipitaciones fuertes. En Castellón, las lluvias han dejado acumulados de hasta 153,8 litros por metro cuadrado en Aín, mientras la Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido del riesgo de crecidas en la zona de Tortosa.

En las últimas horas, Emergencias ha lanzado al menos tres avisos ES Alert en diferentes zonas de la Comunitat Valenciana por el riesgo de fuertes lluvias. Las precipitaciones han superado los 100 litros por metro cuadrado en varios municipios castellonenses.

Según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), Aín ha registrado el mayor acumulado, con 153,8 l/m², seguido de Eslida, con 132 l/m²; Corbera, con 123,7; y Xodos, con 112,8. En algunos puntos se han registrado más de 90 litros por metro cuadrado en una sola hora.

También se han alcanzado acumulados importantes en Tavernes de la Valldigna (96 l/m²), Yátova (93,2) y Alzira (90,4). Otras localidades han superado los 70 litros por metro cuadrado.