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La lluvia mantiene en alerta al este peninsular, con más de 150 l/m² en Castellón

AEMET mantiene hoy la alerta roja por fuertes precipitaciones desde el sur de Tarragona hasta el sur de Castellón, mientras varias zonas de Catalunya permanecen en aviso naranja.
GRAFCVA6029. BURJASSOT (VALENCIA), 01/10/2026.- La Generalitat ha enviado a las 10:02 horas de este jueves un Es-Alert ante la situación de "peligro extraordinario" por lluvias desde las 18 horas el interior norte y el litoral de Castellón y el litoral de Valencia, en el que pide evitar desplazamientos, alejarse de barrancos y, si aumenta el nivel del agua, subir a plantas superiores. EFE/Kai Försterling
Mensaje de Es-Alert en Valencia. Foto: EFE

EITB

Última actualización

Las lluvias intensas mantienen en alerta a buena parte del litoral mediterráneo, especialmente en la Comunitat Valenciana y Catalunya, donde se han activado varios avisos ES Alert ante el riesgo de precipitaciones fuertes. En Castellón, las lluvias han dejado acumulados de hasta 153,8 litros por metro cuadrado en Aín, mientras la Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido del riesgo de crecidas en la zona de Tortosa.

En las últimas horas, Emergencias ha lanzado al menos tres avisos ES Alert en diferentes zonas de la Comunitat Valenciana por el riesgo de fuertes lluvias. Las precipitaciones han superado los 100 litros por metro cuadrado en varios municipios castellonenses.

Según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), Aín ha registrado el mayor acumulado, con 153,8 l/m², seguido de Eslida, con 132 l/m²; Corbera, con 123,7; y Xodos, con 112,8. En algunos puntos se han registrado más de 90 litros por metro cuadrado en una sola hora.

También se han alcanzado acumulados importantes en Tavernes de la Valldigna (96 l/m²), Yátova (93,2) y Alzira (90,4). Otras localidades han superado los 70 litros por metro cuadrado.

Colegios cerrados y transporte afectado

En Valencia, el Ayuntamiento decidió cerrar los colegios desde las 15:00 horas de ayer y recomendó a la ciudadanía que no saliera a la calle. Además, habilitó espacios en polideportivos para personas sin techo.

Renfe suspendió el servicio de Cercanías alrededor de las 18:00 horas, una decisión que dejó a numerosos trabajadores sin transporte para regresar a sus hogares y provocó problemas y aglomeraciones en diferentes puntos.

El temporal también ha afectado al tráfico aéreo en Barcelona. Al menos dos vuelos con origen o destino en Loiu han sido cancelados.

Avisos en Catalunya y riesgo de crecidas

En Catalunya se han emitido dos avisos ES Alert dirigidos a poblaciones de Tarragona y Barcelona que afectan a cerca de un millón de personas.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido, además, del riesgo de crecidas en la zona de Tortosa, donde se han registrado algunos de los chubascos más intensos del episodio.

AEMET mantiene durante hoy la alerta roja por fuertes precipitaciones en la franja costera entre el sur de Tarragona y el sur de Castellón. Asimismo, el litoral comprendido entre el sur de Barcelona y Murcia permanece en aviso naranja por riesgo de lluvias y tormentas.

Alertas Meteorológicas Eguraldia Comunidad Valenciana Sociedad

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