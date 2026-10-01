Un incendio en una serrería de Muxika provoca afecciones a Euskotren y a la BI-635

Esta mañana se ha registrado un incendio en una serrería en el barrio Zugastieta de Muxika (Bizkaia), que no ha dejado heridos, ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del incendio a las 04:10, cuando ningún trabajador estaba aÚn en el pabellón.

Las labores de extinción del incendio, que ya ha sido controlado, han provocado el cierre dela BI-635, y también han obligado a cortar el tráfico ferroviario de Euskotren, aunque ambas situaciones ya han vuelto a la normalidad, pero con retrasos en los trenes.