Un hombre de 78 años ha fallecido este miércoles en la localidad vizcaína de Bermeo cuando conducía un tractor que volcó en el barrio de Mañu.

Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, el suceso se ha producido sobre las doce menos veinte de la mañana.

Al lugar del accidente han acudido efectivos de los servicios de emergencia, que han confirmado el fallecimiento del hombre.