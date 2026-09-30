La gala de los Goya se celebrará el 6 de febrero en Pamplona

La 41.ª edición de los Premios Goya se celebrará en Pamplona, según ha anunciado este martes el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite.

El anuncio se ha realizado durante un acto celebrado en la sede de la Academia de Cine en Madrid, donde se ha confirmado el Navarra Arena como escenario de la ceremonia.

La gala regresará así a Navarra después de que la pasada edición se celebrara en Barcelona, en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

En la última gala, "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa, se llevó los premios a Mejor Película, Dirección y Guion Original. Por su parte, "Sirat", dirigida por Oliver Laxe, fue la película que consiguió un mayor número de galardones, con un total de seis.

Desde el año 2019 los Goya han adquirido un carácter itinerante y se celebran cada año en una ciudad distinta de Madrid. Han pasado también por Sevilla (2019 y 2023), Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025).

"Trabajamos conjuntamente para hacer la mejor de las galas posibles", ha subrayado el presidente de la Academia y ha recordado que, además de la gala, habrá muchas actividades paralelas, exposiciones, encuentros con profesionales, proyecciones, etc.

Chivite ha destacado que es "un honor y una responsabilidad" acoger los Goya. "Cuando el cine viaja y se descentraliza, amplía su público y nos permite reconocernos, es una forma de cohesionar país", ha asegurado.

"El cine entretiene, pero también ensancha la imaginación, y despierta el pensamiento crítico", ha señalado Chivite y ha recordado que Navarra se está posicionando como un referente para el cine y los rodajes nacionales e internacionales, con la ayuda de su sistema de incentivos fiscales, por el que piensan seguir apostando porque "han demostrado que generan economía y empleo".