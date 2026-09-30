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La gala de los Goya se celebrará el 6 de febrero en Pamplona

La Academia de Cine ha anunciado que la ceremonia de la 41.ª edición de los Premios Goya tendrá lugar en el Navarra Arena, en Pamplona, el próximo 6 de febrero.
La actriz Nagore Aranburu, recoge el Goya a mejor Actriz de reparto por 'Los domingos' en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los galardones son otorgados de manera anual por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE) con el objetivo de premiar a los mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades tanto técnicas como creativas del cine español. David Zorrakino / Europa Press 28/2/2026
Nagore Aranburu recoge su Goya. foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Goya sarien gala otsailaren 6an egingo da Iruñean

EITB

Última actualización

La 41.ª edición de los Premios Goya se celebrará en Pamplona, según ha anunciado este martes el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite.

El anuncio se ha realizado durante un acto celebrado en la sede de la Academia de Cine en Madrid, donde se ha confirmado el Navarra Arena como escenario de la ceremonia.

La gala regresará así a Navarra después de que la pasada edición se celebrara en Barcelona, en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

En la última gala, "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa, se llevó los premios a Mejor Película, Dirección y Guion Original. Por su parte, "Sirat", dirigida por Oliver Laxe, fue la película que consiguió un mayor número de galardones, con un total de seis.

Desde el año 2019 los Goya han adquirido un carácter itinerante y se celebran cada año en una ciudad distinta de Madrid. Han pasado también por Sevilla (2019 y 2023), Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025).

 "Trabajamos conjuntamente para hacer la mejor de las galas posibles", ha subrayado el presidente de la Academia y ha recordado que, además de la gala, habrá muchas actividades paralelas, exposiciones, encuentros con profesionales, proyecciones, etc.

Chivite ha destacado que es "un honor y una responsabilidad" acoger los Goya. "Cuando el cine viaja y se descentraliza, amplía su público y nos permite reconocernos, es una forma de cohesionar país", ha asegurado.

"El cine entretiene, pero también ensancha la imaginación, y despierta el pensamiento crítico", ha señalado Chivite y ha recordado que Navarra se está posicionando como un referente para el cine y los rodajes nacionales e internacionales, con la ayuda de su sistema de incentivos fiscales, por el que piensan seguir apostando porque "han demostrado que generan economía y empleo".

Pamplona Premios Goya 2026 Cine

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