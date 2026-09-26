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Gala de clausura del Zinemaldia

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SAN SEBASTIÁN, 17/09/2026.- Vista de la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián preparada este jueves, a un día de que inicio de la edición 74 del certamen. Brad Pitt, Naomi Watts, Penélope Cruz y Jeremy Irons son algunas de las estrellas que pasarán por la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián que arranca este viernes con diecisiete películas a competición por la Concha de Oro -cinco de directoras, una menos que en 2025- y el eco del genocidio en Gaza aún presente. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

Última actualización

En directo la gala de clausura de la 74ª edición de Donostia Zinemaldia.
Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián Cine

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