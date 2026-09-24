Será noticia: Zinemaldia, protestas por el desahucio de Maricarmen y aviso amarillo por calor en el interior

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 24 de septiembre de 2026:

- Zinemaldia: Brad Pitt acaparó todos los focos en la jornada del miércoles durante la presentación de su última película "En el corazón de la bestia".

- Desahucio de Maricarmen: Miles de personas se ha concentrado frente al polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí para reclamar el "ático de Ayuso para Maricarmen".

- Aviso amarillo por calor: Euskadi afrontará el inicio del otoño con temperaturas inusualmente altas. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado para este jueves un aviso amarillo por temperaturas altas extremas en la zona cantábrica interior, donde las máximas podrían rondar los 34 grados.