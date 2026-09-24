PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Zinemaldia, protestas por el desahucio de Maricarmen y aviso amarillo por calor en el interior

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 23/09/2026.- El actor estadounidense Brad Pitt este miércoles en la alfombra roja de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Brad Pitt en la alfombra roja del Zinemaldia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: Zinemaldia, protestak Maricarmen etxetik botatzeagatik eta abisu horia barnealdean beroagatik

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 24 de septiembre de 2026:

- Zinemaldia: Brad Pitt acaparó todos los focos en la jornada del miércoles durante la presentación de su última película "En el corazón de la bestia".

- Desahucio de Maricarmen: Miles de personas se ha concentrado frente al polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí para reclamar el "ático de Ayuso para Maricarmen".

- Aviso amarillo por calor: Euskadi afrontará el inicio del otoño con temperaturas inusualmente altas. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado para este jueves un aviso amarillo por temperaturas altas extremas en la zona cantábrica interior, donde las máximas podrían rondar los 34 grados.

Festival de Cine de San Sebastián Eguraldia Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X