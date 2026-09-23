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Será noticia: Gala EITB en el Zinemaldia, Euskadi en el Ecofin y Asamblea de la ONU

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
FOTODELDÍA SAN SEBASTIÁN, 22/09/2026.- Vista de la playa de La Zurriola de San Sebastián este martes, en el que la Agencia Estatal de Meteorología en el País Vasco (AEMET) ha presentado el resumen meteorológico del verano en Euskadi y la predicción para este próximo otoño. EFE/Javier Etxezarreta
Zinemaldia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: EITB Gala Zinemaldian, Euskadi Ecofinen eta NBEren Asanblada

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 23 de septiembre de 2026:

- Gala EITB en el Zinemaldia: En la Gala EITB, que se celebrará hoy en el teatro Príncipe, se estrenará el thriller fantástico dirigido por David R. Losada, Odol ilargia. Además, Koldo Almandoz presenta hoy su último trabajo, Azken agurra, en la Sección Oficial.

- Euskadi en el Ecofin: Euskadi participará este miércoles, por primera vez, en un Grupo de Alto Nivel (GAN) preparativo del Ecofin —el Consejo Europeo que reúne a ministros de Economía y Finanzas—, dedicado a la fiscalidad. 

- Asamblea de la ONU: Hoy nueva jornada de la Asamblea General que celebra la ONU en su sede de Nueva York con nuevas comparecencias y reuniones bilaterales.

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