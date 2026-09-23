Albiste izango dira: EITBren Gala Zinemaldian, Euskadi Ecofinen eta NBEren Asanblada
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- EITB Gala Zinemaldian: Gaur Principe antzokian ospatuko den EITBren Galan, David R. Losadak zuzendutako Odol ilargia fantasiazko thrillerra estreinatuko dute. Gainera, Koldo Almandozek bere azken lana, Azken agurra, aurkeztuko du gaur Sail Ofizialean.
- Euskadi Ecofinen: Euskadik asteazken honetan lehen aldiz parte hartuko du Ecofin —Europar Batasuneko Ekonomia eta Finantza Ministroak biltzen dituen Europako Kontseilua— EBko organo ekonomiko-finantzarioaren fiskalitateari buruzko goi mailako taldeak Parisen egingo duen bileran.
- NBEren Batzarra: NBE New Yorkeko egoitzan egiten ari den Asanblada Orokorrean, gaurkoan agerraldi eta aldebiko bilera egongo direla espero da.