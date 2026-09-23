LERROBURU NAGUSIAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: EITBren Gala Zinemaldian, Euskadi Ecofinen eta NBEren Asanblada

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

FOTODELDÍA SAN SEBASTIÁN, 22/09/2026.- Vista de la playa de La Zurriola de San Sebastián este martes, en el que la Agencia Estatal de Meteorología en el País Vasco (AEMET) ha presentado el resumen meteorológico del verano en Euskadi y la predicción para este próximo otoño. EFE/Javier Etxezarreta
Zinemaldia. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- EITB Gala Zinemaldian: Gaur Principe antzokian ospatuko den EITBren Galan, David R. Losadak zuzendutako Odol ilargia fantasiazko thrillerra estreinatuko dute. Gainera, Koldo Almandozek bere azken lana, Azken agurra, aurkeztuko du gaur Sail Ofizialean.

- Euskadi Ecofinen: Euskadik asteazken honetan lehen aldiz parte hartuko du Ecofin —Europar Batasuneko Ekonomia eta Finantza Ministroak biltzen dituen Europako Kontseilua— EBko organo ekonomiko-finantzarioaren fiskalitateari buruzko goi mailako taldeak Parisen egingo duen bileran. 

- NBEren Batzarra: NBE New Yorkeko egoitzan egiten ari den Asanblada Orokorrean, gaurkoan agerraldi eta aldebiko bilera egongo direla espero da.

Nbe Nazio Batuen Erakundea Zinemaldia Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X