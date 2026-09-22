ZINEMALDIA
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Zer da euskal zinema?

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ez da erraza euskal zinema definitzea, euskalduntasuna definitzea bezain ariketa zaila da, eta eztabaida puri-purian dago. Zinemagintzan diharduten hainbat pertsonari galdetu diegu beraientzat zer den euskal zinema. Hona, Ekain Albite eta Aitor Gametxo zinemagileen, Itziar Ituño aktorearen, Jose Luis Rebordinos Zinemaldiaren zuzendariaren, Carlos Muguiro EQZE zinema eskolaren zuzendariaren, Joxean Fernandez Euskadiko Filmategiaren zuzendariaren eta Igor Legarreta zinemagilearen iritzia.

Zinemaldia Zinema Donostia

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