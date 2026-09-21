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Ricardo Darin Donostiara iritsi da
Argentinar aktore eta ekoizlea, Zinemaldiaren aurtengo karteleko protagonista eta 2017an Donostia saria jasotakoa, Maria Cristina hotelera iritsi da. Aurten, Lo dejamos acá Hernán Goldfriden pelikula aurkeztuko du Donostiako zinema jaialdian.
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