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Naomi Watts: "Orain inoiz baino gehiago, zinema istorioak kontatzeko bitarteko indartsua da"

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 19/09/2026.- La actriz británica Naomi Watts este sábado durante la presentación de su película 'The housewife' en el Festival de Cine de San Sebastián, donde esta noche recibirá el Premio Donostia de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Aktore britainiarrak Zinemaldiaren 74. edizioko bigarren Donostia saria jasoko du larunbat gauean. The Housewife filmeko protagonistaren ustez, "orain inoiz baino gehiago, zinema bitarteko indartsua da istorioak kontatzeko". 

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