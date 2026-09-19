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Naomi Watts: "Orain inoiz baino gehiago, zinema istorioak kontatzeko bitarteko indartsua da"
Aktore britainiarrak Zinemaldiaren 74. edizioko bigarren Donostia saria jasoko du larunbat gauean. The Housewife filmeko protagonistaren ustez, "orain inoiz baino gehiago, zinema bitarteko indartsua da istorioak kontatzeko".
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