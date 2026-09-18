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Euskara eta bertsoralitza goratuz eskertu du Donostia Saria Herzogek: "Poeten herriak eman dit saria"
Werner Herzog 84 urteko zinemagile alemaniarrak Donostia Saria jaso du gaur arratsaldean, Kursaalen egin den ekitaldian. Oso hunkituta, euskara, euskal kultura eta, bereziki, bertsolaritza aipatu ditu bere hitzaldian. Ulertu ez arren, bertsoak entzuten dituela esan du eta miresmena sentitzen duela. "Poeten herriak eman dit saria", esan du.
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