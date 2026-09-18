¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Herzog agradece el Premio Donostia ensalzando el euskera y el bertsolarismo: "Recibo el premio de un pueblo de poetas"
El cineasta alemán Werner Herzog, de 84 años, ha recibido esta tarde el Premio Donostia en una gala celebrada en el palacio Kursaal. Visiblemente emocionado, durante su discurso ha alabado el euskera, la cultura vasca y, especialmente, el bertsolarismo. Aunque no los entienda, ha explicado que escucha bertsos y que siente una profunda admiración por esta tradición oral. "Recibo el premio de un premio de poetas", ha afirmado.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Zinemaldia abre el telón con una alfombra roja llena de estrellas
EN DIRECTO
Hace min.
Naomi Watts llega al Zinemaldia para recibir el Premio Donostia
EN DIRECTO
Hace min.
En directo: gala de apertura del Zinemaldia
EN DIRECTO
Hace min.
“Inurri itsuak”, la vida mancha
EN DIRECTO
Hace min.
Igor Legarreta: "En 'Inurri itsuak' queríamos contar las tormentas internas de una familia"
EN DIRECTO
Hace min.
Rebordinos, ante su última edición: "Llevo 30 años en el festival, y me sale por todos los poros de mi piel"
EN DIRECTO
Hace min.
Orlando Bloom, la primera estrella de cine en llegar al Zinemaldia
EN DIRECTO
Hace min.
La Academia española de Cine deja fuera a 'Los domingos' y coloca a 'La bola negra' en el camino hacia los Óscar
EN DIRECTO
Hace min.
Catherine Zeta-Jones vuelve a Bilbao el 29 de septiembre para presentar la serie 'Kill Jackie', rodada en la capital vizcaína
Cargar más