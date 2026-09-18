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Herzog agradece el Premio Donostia ensalzando el euskera y el bertsolarismo: "Recibo el premio de un pueblo de poetas"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskara eta bertsoralitza goratuz eskertu du Donostia Saria Herzogek: "Poeten herriak eman dit saria"

EITB

Última actualización

El cineasta alemán Werner Herzog, de 84 años, ha recibido esta tarde el Premio Donostia en una gala celebrada en el palacio Kursaal. Visiblemente emocionado, durante su discurso ha alabado el euskera, la cultura vasca y, especialmente, el bertsolarismo. Aunque no los entienda, ha explicado que escucha bertsos y que siente una profunda admiración por esta tradición oral. "Recibo el premio de un premio de poetas", ha afirmado.  

 

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