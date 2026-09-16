La Academia española de Cine deja fuera a 'Los domingos' y coloca a 'La bola negra' en el camino hacia los Óscar

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha entrado en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood, tal y como ha anunciado este miércoles la Academia de Cine.

Este drama de época inspirado por una obra inacabada de Federico García Lorca que muestra la vida entrelazada de tres hombres homosexuales en tres momentos históricos ganó el premio a mejor dirección en Cannes y era el filme que más sonaba en una terna de candidatas que también ha incluido El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.



El encargado de leer el fallo de los académicos ha sido el cineasta Alejandro Amenábar, ganador en 2005 del Óscar a mejor película extranjera (categoría que actualmente se denomina mejor película internacional) por Mar adentro.