Este domingo, 13 de septiembre, a las 09:00 horas, se pondrán a la venta las entradas para ver las películas del 74 Festival de Cine de San Sebastián. Estos días han estado en preventa los tickets para las sesiones del Velódromo, las proyecciones de Cine Culinary y las galas y su venta va "muy bien" según ha detallado el director del festival Jose Luis Rebordinos.

Como en anteriores ocasiones, la venta de entradas será escalonada, es decir, el domingo sólo se podrán adquirir las de los tres primeros días.

13 de septiembre: venta de los días 18, 19 y 20.

14 de septiembre: venta de los días 21, 22, 23 y el excedente de días anteriores.

15 de septiembre: venta de los días 24, 25, 26 y el excedente de días anteriores.

A partir del 16 de septiembre: la venta será para todos los días del Festival.

Durante estos días las entradas estarán disponibles de forma online en la web oficial del Festival y en la web de entradas de Kutxabank y de forma presencial en las taquillas del Zinemaldi Plaza (Palacio Kursaal).

En el resto de salas (Victoria Eugenia, Príncipe, Trueba, Antiguo Berri y Teatro Principal) la venta se realizará a partir del 18 de septiembre.

El Festival de Cine de San Sebastián ha anunciado descuentos para aquellos que tengan la tarjeta de Donostia Kultura o la Gazte Txartela, así como un descuento del 25% al adquirir 10 entradas o más en una sola operación.