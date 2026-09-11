FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las entradas del Zinemaldia se pondrán a la venta el domingo

A las 09:00 de la mañana se abrirá la venta tanto online como en taquilla. Como en ediciones anteriores, será una venta escalonada, es decir, el domingo sólo se podrán adquirir entradas para los tres primeros días.

MAM-eko argazkia: zinemaldia-colas-eitb_

Largas colas para adquirir entradas en ediciones anteriores. Foto: EITB.

Euskaraz irakurri: Igande goizean jarriko dituzte salgai Zinemaldiko sarrerak

EITB

Última actualización

Este domingo, 13 de septiembre, a las 09:00 horas, se pondrán a la venta las entradas para ver las películas del 74 Festival de Cine de San Sebastián. Estos días han estado en preventa los tickets para las sesiones del Velódromo, las proyecciones de Cine Culinary y las galas y su venta va "muy bien" según ha detallado el director del festival Jose Luis Rebordinos.

Como en anteriores ocasiones, la venta de entradas será escalonada, es decir, el domingo sólo se podrán adquirir las de los tres primeros días. 

  • 13 de septiembre: venta de los días 18, 19 y 20.
  • 14 de septiembre: venta de los días 21, 22, 23 y el excedente de días anteriores.
  • 15 de septiembre: venta de los días 24, 25, 26 y el excedente de días anteriores.
  • A partir del 16 de septiembre: la venta será para todos los días del Festival.

Durante estos días las entradas estarán disponibles de forma online en la web oficial del Festival y en la web de entradas de Kutxabank y de forma presencial en las taquillas del Zinemaldi Plaza (Palacio Kursaal).

En el resto de salas (Victoria Eugenia, Príncipe, Trueba, Antiguo Berri y Teatro Principal) la venta se realizará a partir del 18 de septiembre. 

El Festival de Cine de San Sebastián ha anunciado descuentos para aquellos que tengan la tarjeta de Donostia Kultura o la Gazte Txartela, así como un descuento del 25% al adquirir 10 entradas o más en una sola operación.

Entradas casi agotadas para alguna de las galas

Aunque la venta general de entradas comenzará el domingo, hace días que están en preventa las entradas del Velódromo, del Cine Culinary (que incluyen una cena temática) y de las galas de Inauguración, Clausura y Premios Donostia.

El director del Festival, José Luis Rebordinos, precisó el jueves que la venta de estas entradas va "muy bien", y que de hecho, ya se han agotado, prácticamente, todas las entradas para alguna de las galas, como la del entrega del Premio Donostia a Naomi Watts el sábado 19.

Festival de Cine de San Sebastián Cine

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

'Naza', el documental sobre la aniquilación de Gaza que ha sobrecogido a la Mostra de Venecia

El documental, que denuncia la masacre de la población palestina en Gaza, ha recibido este jueves una ovación cerrada en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La cinta, de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, recoge testimonios de agentes israelíes sobre la estrategia militar y tecnológica seguida para arrasar el enclave palestino y asesinar a su población. El filme se proyectará en el Zinemaldia de Donostia de este año, dentro de su sección Perlak.
GRAFCAV7967. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 02/09/2026.- La subdirectora del Zinemaldia, Maialen Beloki (i), posa junto al cineasta, Jaime Chávarri (2d), el escritor, Enrique Vila-Matas (c), el director de EQZE, Carlos Muguiro (d), y la responsable de Artxiboa, Irati Crespo (2i), durante la inauguración de la exposición 'Una actitud de defección. El gesto que cambió el rumbo del Festival de San Sebastián (1976)', con la que retrocede medio siglo para recordar cómo influyó en la democratización del certamen la retirada de 'El desencanto', la película de Jaime Chávarri sobre la familia Panero. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Una muestra recuerda la retirada de 'El desencanto', decisiva en la democratización del Zinemaldia

Pese a que hace 50 años la película El desencanto estuvo seleccionada para competir en la Sección Oficial del Zinemaldia, la muerte a manos de la Guardia Civil del joven Josu Zabaleta en Hondarribia hizo que el equipo de la cinta abandonara el festival como protesta. Este año, este trabajo abrirá el ciclo Klasikoak. Asimismo, hoy se ha inaugurado una exposición con documentos inéditos que ilustran toda esta historia.
Cargar más
Publicidad
X