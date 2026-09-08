Patricia López Arnaiz recibirá el premio Gure Zinema en el Zinemaldia
Gure Zinema, plataforma que agrupa a Apika, EITB, EPE-Ibaia, Gidoi, EZAE y otros agentes del ecosistema cinematográfico vasco, concederá su cuarto premio a Patricia López Arnaiz (Vitoria-Gasteiz, 1981), "una de las intérpretes más reconocidas del cine vasco actual y protagonista de una trayectoria que en los últimos años la ha situado entre las actrices más destacadas del panorama cinematográfico". La entrega tendrá lugar el próximo sábado 19 en el marco del Zinemaldia.
La actriz ha obtenido en 2026 su segundo Premio Goya a la Mejor Interpretación Femenina Protagonista, por su trabajo en 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa. Un reconocimiento que se suma al Goya conseguido por 'Ane', de David Pérez Sañudo, y a una extensa lista de galardones entre los que se encuentran la Concha de Plata a la Mejor Interpretación del Festival de San Sebastián por 'Los destellos', de Pilar Palomero, así como premios Feroz, Forqué, Ondas y Ojo Crítico.
Su primera experiencia audiovisual llegó con '80 egunean', ópera prima de Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, y más adelante ha trabajado en 'Lasa eta Zabala', 'Un otoño sin Berlín' y 'Ane'.
En los últimos años ha formado parte también de títulos como '20.000 especies de abejas', 'Nina' o 'Los domingos'.
El premio Gure Zinema reconoce "trayectorias y obras que contribuyen a fortalecer el ecosistema audiovisual de Euskadi y a acercar nuestro cine al público". López Arnaiz toma así el relevo de Ramón Barea, tercer premio Gure Zinema, Ane Gabarain y la película 'Cinco lobitos'.
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