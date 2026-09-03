El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrará en Sitges entre el 8 y el 18 de octubre, presenta en su Sección Oficial, anunciada este jueves, el primer largometraje de Norma Vila, Salitre, y Las hijas, dirigida por Daniel Romero, ambas con la participación de EITB.

Salitre es un thriller psicológico que examina, “desde una mirada femenina, contemporánea y desmitificadora”, el síndrome del nido vacío y el miedo visceral a la pérdida. La película está protagonizada por Nagore Aranburu y Haizea Carneros (Ilargi guztiak, Sacamantecas…), que interpretan una madre y una hija a punto de separarse.

“La película nace de una inquietud muy concreta: la imposibilidad de aceptar que el amor también implica dejar marchar", explica Vila.