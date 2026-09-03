Las películas vascas “Salitre” y “Las hijas” competirán en la Sección Oficial de Sitges
La ópera prima de la bilbaína Norma Vila y el thriller psicológico escrito por su director Daniel Romero y Asier Guerricaechevarría y protagonizado por Yune Nogueiras se estrenarán en el festival de cine fantástico de la localidad catalana.
El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrará en Sitges entre el 8 y el 18 de octubre, presenta en su Sección Oficial, anunciada este jueves, el primer largometraje de Norma Vila, Salitre, y Las hijas, dirigida por Daniel Romero, ambas con la participación de EITB.
Salitre es un thriller psicológico que examina, “desde una mirada femenina, contemporánea y desmitificadora”, el síndrome del nido vacío y el miedo visceral a la pérdida. La película está protagonizada por Nagore Aranburu y Haizea Carneros (Ilargi guztiak, Sacamantecas…), que interpretan una madre y una hija a punto de separarse.
“La película nace de una inquietud muy concreta: la imposibilidad de aceptar que el amor también implica dejar marchar", explica Vila.
Película
Termina el rodaje de “Salitre”, protagonizada por Nagore Aranburu
“Las hijas”, ópera prima del director español Daniel Romero rodada en Bizkaia, es un thriller psicológico escrito por su director y el guionista bilbaíno Asier Guerricaechevarría. Cuenta la historia de Ana (Yune Nogueiras), una chica de veinte años que es secuestrada una noche por un desconocido.
A la mañana siguiente despierta en una casa en medio del bosque donde viven retenidas otras tres jóvenes. Allí descubrirá que estas se comportan como si fuesen las hijas del secuestrador y que su destino, lo quiera o no, será convertirse en una de ellas.
La película cuenta en su elenco con Edurne Azkarate, Jone Laspiur, Ainhoa Larrañaga y Ainara Elejalde, además de Karra Elejalde.
Marché du Film
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La película vasca Salitre, dirigida por Norma Vila y protagonizada por Nagore Aranburu y Haizea Carneros, es un thriller psicológico que examina, “desde una mirada femenina, contemporánea y desmitificadora”, el síndrome del nido vacío y el miedo visceral a la pérdida.
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