Termina el rodaje de “Salitre”, protagonizada por Nagore Aranburu
La cineasta bilbaína Norma Vila ha finalizado, el rodaje de su primer largometraje, Salitre, que ha tenido lugar en diferentes espacios de Bilbao, Arrigorriaga, Mungia, Bermeo, Mundaka e Isla, en Cantabria.
La película, que cuenta con la participación de EITB, es un thriller psicológico que examina, “desde una mirada femenina, contemporánea y desmitificadora”, el síndrome del nido vacío y el miedo a la pérdida.
Salitre, escrita por Candela Echenique, está protagonizada por Nagore Aranburu (Maite) acompañada por Haizea Carneros (Nerea), una hija adolescente que sueña con escapar del pueblo, mudarse a Barcelona y emprender su propio camino como estudiante de Arte. Lo que para Nerea supone un paso hacia su independencia, para Maite se convierte en una amenaza.
Norma Vila propone un acercamiento “a la figura de la mala madre, un arquetipo escasamente representado en la tradición cinematográfica, donde la maternidad aparece a menudo idealizada o reducida a clichés”.
Rodaje
Norma Vila rueda su primer largometraje "Salitre", protagonizado por Nagore Aranburu
''Salitre'' es la ópera prima de la directora bilbaína Norma Vila, protagonizada por Nagore Aranburu y participada por EITB. El rodaje comenzó hace dos semanas en Arrigorriaga y se prolongará hasta mediados de diciembre. Las próximas semanas el equipo de Salitre se desplazará a Mungia, Bermeo y Mundaka.
