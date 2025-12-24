Película
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Termina el rodaje de “Salitre”, protagonizada por Nagore Aranburu

El primer largometraje de la bilbaína Norma Vila es “un siniestro relato maternofilial que transita entre el drama íntimo y el horror psicológico y físico”.
Nagore Aranburu aktorea, "Salitre" filmean
Nagore Aranburu, en "Salitre". Foto: David Herranz.
Euskaraz irakurri: Nagore Aranburu protagonista duen "Salitre" filmaketa amaitu da
author image

EITB

Última actualización

La cineasta bilbaína Norma Vila ha finalizado, el rodaje de su primer largometraje, Salitre, que ha tenido lugar en diferentes espacios de Bilbao, Arrigorriaga, Mungia, Bermeo, Mundaka e Isla, en Cantabria.

La película, que cuenta con la participación de EITB, es un thriller psicológico que examina, “desde una mirada femenina, contemporánea y desmitificadora”, el síndrome del nido vacío y el miedo a la pérdida.

Salitre, escrita por Candela Echenique, está protagonizada por Nagore Aranburu (Maite) acompañada por Haizea Carneros (Nerea), una hija adolescente que sueña con escapar del pueblo, mudarse a Barcelona y emprender su propio camino como estudiante de Arte. Lo que para Nerea supone un paso hacia su independencia, para Maite se convierte en una amenaza.

Norma Vila propone un acercamiento “a la figura de la mala madre, un arquetipo escasamente representado en la tradición cinematográfica, donde la maternidad aparece a menudo idealizada o reducida a clichés”.

Rodaje

Norma Vila rueda su primer largometraje "Salitre", protagonizado por Nagore Aranburu

''Salitre'' es la ópera prima de la directora bilbaína Norma Vila, protagonizada por Nagore Aranburu y participada por EITB. El rodaje comenzó hace dos semanas en Arrigorriaga y se prolongará hasta mediados de diciembre. Las próximas semanas el equipo de Salitre se desplazará a Mungia, Bermeo y Mundaka.

18:00 - 20:00
Norma Vila rueda su primer largometraje "Salitre", protagonizado por Nagore Aranburu
Cine

Te puede interesar

"Aro berria" filma
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Así es "Aro berria", la película de Irati Gorostidi que está en cartelera

La película "Aro berria", que cuenta con la participación de EITB, celebra su segunda semana en cines; el largometraje de Irati Gorostidi se puede ver en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Bermeo, Galdakao, Donostia, Errenteria, Irun, Alsasua y Pamplona.  Orain te adelanta en primicia una secuencia de la película que recibió una mención especial en la sección New Directors del Zinemaldia.  

Maite Mugerza Ronse aktorea, "Aro berria" filmean.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Presentamos en primicia una secuencia de la película "Aro berria"

El primer largometraje de Irati Gorostidi llega a los cines este viernes, 12 de diciembre, después de recibir una mención especial en la sección New Directors del pasado Zinemaldia.  En esta secuencia inédita, mostramos en primicia el cameo del cineasta Oliver Laxe en la película.  San Sebastián, 1978. Varios trabajadores y trabajadoras celebrarán una asamblea para convocar una huelga, pero finalmente no alcanzarán el consenso suficiente. Decepcionados, trasladarán el anhelo de cambio social a su vida personal, y crearán una comunidad en la montaña.  La película cuenta con la participación de EITB. 

Cargar más
Publicidad
X