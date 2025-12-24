Termina el rodaje de “Salitre”, protagonizada por Nagore Aranburu

La cineasta bilbaína Norma Vila ha finalizado, el rodaje de su primer largometraje, Salitre, que ha tenido lugar en diferentes espacios de Bilbao, Arrigorriaga, Mungia, Bermeo, Mundaka e Isla, en Cantabria.

La película, que cuenta con la participación de EITB, es un thriller psicológico que examina, “desde una mirada femenina, contemporánea y desmitificadora”, el síndrome del nido vacío y el miedo a la pérdida.

Salitre, escrita por Candela Echenique, está protagonizada por Nagore Aranburu (Maite) acompañada por Haizea Carneros (Nerea), una hija adolescente que sueña con escapar del pueblo, mudarse a Barcelona y emprender su propio camino como estudiante de Arte. Lo que para Nerea supone un paso hacia su independencia, para Maite se convierte en una amenaza.

Norma Vila propone un acercamiento “a la figura de la mala madre, un arquetipo escasamente representado en la tradición cinematográfica, donde la maternidad aparece a menudo idealizada o reducida a clichés”.