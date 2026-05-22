Más calor en Euskal Herria: 35 grados de máxima y aviso amarillo por temperaturas altas extremas en Bizkaia y Gipuzkoa
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará el aviso amarillo por altas temperaturas esta tarde, ante la previsión de que se puede llegar a los 30 ºC en la costa y los 34 ºC en el interior. En concreto el aviso estará en vigor entre las 13:00 y las 19:00 horas en Bizkaia y Gipuzkoa.
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy, viernes, otra jornada de cielos despejados y calor. Las temperaturas máximas rondarán los 30-35 grados. Por la tarde podrán aparecer algunas nubes en el interior, pero sin consecuencias. El viento soplará del este y sureste, con brisa a partir del mediodía en la costa, y por la noche es probable una rolada al oeste en la costa acompañada de rachas fuertes.
El sábado el viento del nordeste evitará que las temperaturas se disparen en la zona cantábrica, especialmente en el litoral, dónde las máximas no llegarán a los 30 °C. En el resto no se esperan cambios. En general, volverá a ser una jornada de cielos despejados, con algunas nubes de evolución de madrugada y a partir de la tarde en zonas del interior.
De nuevo se espera una jornada calurosa el domingo. En la zona cantábrica subirán las temperaturas respecto al sábado, mientras que en el resto las máximas serán parecidas. Jornada de cielos despejados, sin descartar la aparición de nubes de evolución durante la tarde en el interior.
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El calor se impone por la tarde, especialmente en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y mañana activarán el aviso amarillo
A las 16:00 horas, Sodupe-Cadagua (Güeñes) ha alcanzado los 36 °C, mientras que Zizurkil ha registrado 35,1 °C y Muxika 35,1 °C, superando notablemente los valores observados a las 13:00 horas. De cara a los próximos días, Euskalmet ha anunciado que el calor continuará durante al menos el miércoles de la semana que viene.
Sol y calor con temperaturas máximas por encima de los 30 grados
El viernes volverá a ser una jornada de cielos despejados y calor, con máximas que rondarán los 30-35 grados.
La primavera vuelve a Euskal Herria y desde el jueves se superarán los 30 grados
El lunes y martes el ascenso de las temperaturas será moderado, y se mantendrá la nubosidad.
Vuelve la primavera
El miércoles llegará el cambio, será una jornada soleada y calurosa, algo que se repetirá tanto el jueves como el viernes. Los termómetros superarán los 30 grados en el interior.
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