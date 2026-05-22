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Más calor en Euskal Herria: 35 grados de máxima y aviso amarillo por temperaturas altas extremas en Bizkaia y Gipuzkoa

El sábado las temperaturas serán más contenidas en la costa debido al viento del nordeste, mientras que en el interior volverá a ser otra jornada calurosa. El domingo el calor se notará en todo el territorio.
Mañaria eguzkia beroa
Tiempo soleado en Mañaria (Bizkaia). Foto: Mariví González de Audicana
Euskaraz irakurri: Uda sasoiko beroa Euskal Herrian: 35 graduko maximoak eta abisu horia Bizkaian eta Gipuzkoan
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EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará el aviso amarillo por altas temperaturas esta tarde, ante la previsión de que se puede llegar a los 30 ºC en la costa y los 34 ºC en el interior. En concreto el aviso estará en vigor entre las 13:00 y las 19:00 horas en Bizkaia y Gipuzkoa. 

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy, viernes, otra jornada de cielos despejados y calor. Las temperaturas máximas rondarán los 30-35 grados. Por la tarde podrán aparecer algunas nubes en el interior, pero sin consecuencias. El viento soplará del este y sureste, con brisa a partir del mediodía en la costa, y por la noche es probable una rolada al oeste en la costa acompañada de rachas fuertes.

El sábado el viento del nordeste evitará que las temperaturas se disparen en la zona cantábrica, especialmente en el litoral, dónde las máximas no llegarán a los 30 °C. En el resto no se esperan cambios. En general, volverá a ser una jornada de cielos despejados, con algunas nubes de evolución de madrugada y a partir de la tarde en zonas del interior. 

De nuevo se espera una jornada calurosa el domingo. En la zona cantábrica subirán las temperaturas respecto al sábado, mientras que en el resto las máximas serán parecidas. Jornada de cielos despejados, sin descartar la aparición de nubes de evolución durante la tarde en el interior. 

Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.

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