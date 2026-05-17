Vuelve la primavera
El miércoles llegará el cambio, será una jornada soleada y calurosa, algo que se repetirá tanto el jueves como el viernes. Los termómetros superarán los 30 grados en el interior.
Esta semana vuelve la primavera. El lunes todavía amanecerá gris y con bastante nubosidad. En Álavay Navarra, por el contrario, veremos amplios claros. En cuanto a las temperaturas, subirán un poco; las máximas alcanzarán los 20 grados, salvo en la Ribera, donde llegarán a los 22 grados. Las mínimas no cambiarán.
Para el martes se espera una mañana clara, aunque por la tarde los cielos se cubrirán, y también habrá riesgo de alguna llovizna, sobre todo en el interior, donde el viento sur hará que suban las temperaturas. En Vitoria-Gasteiz y Pamplona, por ejemplo, se registrarán 22-24 grados, en Tudela 26, y en San Sebastián y Bilbao 20-21.
El miércoles llegará el cambio, ya que a pesar de que a primera hora habrá algo de niebla despejará rápidamente, y en general el cielo estará soleado.
El jueves y el viernes también serán días primaverales e incluso veraniegos, especialmente en el interior, donde los termómetros superarán los 30 grados, mientras que en la costa, por la brisa, el calor será menos bochornoso.
Aunque falta bastante para el fin de semana, la previsión indica por ahora que lloverá y predominará un ambiente mucho más fresco que en días anteriores, tanto el sábado como el domingo.
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